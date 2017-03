Der schwäbische Tuner MKB programmiert das Steuergerät des Mercedes-AMG C 63 S um, der V8-Biturbo leistet in der stärksten Ausbaustufe 612 PS. Damit rennt das Coupé 300 km/h.

MKB, Tuner aus dem schwäbischen Winnenden, programmiert dem Mercedes-AMG C 63 S Coupé die Leistung des V12-Biturbo aus dem S 65 ein: 612 PS leistet der V8-Biturbo nach dem Eingriff. Die neuen Daten schreiben die MKB-Techniker direkt ins Steuergerät des Vierliter-V8, der Eingriff kostet 4.998 Euro. An der Hardware ändert sich nichts. Der Verbrauch bleibt zumindest im Teillastbereich gleich, den Mehrverbrauch beim Ausnutzen der Mehrleistung gibt der Tuner mit 10 bis 15 Prozent an. Die Euro-6-Einstufung bei der Abgasnorm bleibt erhalten, TÜV und Garantie sind inklusive.

Nach dem Tuning fährt der Mercedes 300 km/h

Das Mercedes-AMG C 63 S Coupé beschleunigt nach dem Tuning in 3,8 Sekunden von null auf 100 km/h - eine Zehntel schneller als die Serie. Die abgeregelte Höchstgeschwindigkeit steigt auf 300 km/h. An der Optik und Aerodynamik des AMG-Coupés ändert MKB nichts. Im Juni sollen jedoch neue Räder kommen, die an der Vorderachse 19 und an der Hinterachse 20 Zoll messen.