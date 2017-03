Für 911er-Käufer, die noch mehr Leistung als die Serie haben möchten, hat Porsche Exclusive für alle neuen 911 Carrera S, 911 Carrera 4S und den 911 Targa 4S eine Werksleistungssteigerung um 30 PS auf 450 PS an. Das Paket umfasst unter anderem größere Abgasturbolader, das Sport Chrono-Paket einschließlich dynamische Motorlager, eine modifizierte Bremsenkühlung und die Sportabgasanlage mit zwei zentriert angeordneten Endrohren in eigenständigem Design.

Foto: Dino Eisele Der Biturbo-Motor im Carrrera S legt per Werktstuning um 30 PS zu.

Je nach Fahrzeugausstattung kostet das Kit ab 10.139 Euro. Beginnend im Juni 2017 ist die Leistungssteigerung für Fahrzeuge mit Sport Chrono-Paket auch über Porsche Tequipment zur Nachrüstung erhältlich.

Neue Farben und mehr Konnektivität

In allen Modellreihen bietet Porsche für das neue Modelljahr neue Farben für das Ex- und Interieur an. Die Connect-Plus-Option umfasst jetzt eine fest im Fahrzeug integrierte SIM-Karte die den LTE-Standard beherrscht und eine Daten-Flatrate in zwei Paketen umfasst. Für alle Modelle mit Produktionsdatum ab September 2015 (KW 38, ausgenommen Panamera) kann jetzt die Connect Plus-Option genutzt werden.

Foto: Porsche Für alle Modelle bietet Porsche neue Konnektivitätsoptionen.

Lediglich Fahrzeuge, die vor Juni 2016 das Werk verlassen haben, benötigen ein Software-Update in der Werkstatt. Dazu werden die Fahrzeughalter angeschrieben. Die Nachrüstung dauert maximal eineinhalb Stunden und ist kostenfrei.