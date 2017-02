Wie der große Bruder EV3 wird auch der Junior EV komplett in Handarbeit gefertigt. Dabei setzt der Junior EV ebenfalls auf eine Karosserie aus Kohlefaserlaminat, eine Echtholz-Armaturentafel und ein handvernäthes Lederinterieur.

16 km/h schnell, bis zu 16 km weit

Der E-Motor beschleunigt den Morgan Junior EV auf maximal 16 km/h, zudem ist ein Rückwärtsgang an Bord. Zu den weiteren Features zählt eine funktionsfähige Beleuchtungsanlage. Geladen werden kann der Morgan Junior EV in 4 Stunden an einer konventionellen Steckdose. Die Reichweite beträgt je nach Fahrstil bis zu 16 Kilometer.

Empfohlen ist der Junior EV für Kinder ab 6 Jahren. Als Teamchefs müssen aber wohl noch die Eltern einspringen, denn der Morgan Junior EV kostet doch wenigstens 7.995 Pfund (umgerechnet rund 9.250 Euro), inklusive 12 Monaten Garantie. Gebaut wird der Junior EV nur auf Bestellung, daher kann nahezu jeder Kundenwunsch nach Farbe und Ausstattung berücksichtigt werden.