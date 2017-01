HIER geht's direkt und ohne Umwege zur Teilnahme!

Die Sache mit der korrekten Modellbezeichnung ist zugegebenermaßen etwas unpraktisch: Offiziell heißt unser Redaktionsfahrzeug, das Sie beim Motor Klassik Award 2017 gewinnen können, Pininfarina Spidereuropa – in der Szene wird er dennoch meist als Fiat Spider bezeichnet. Dieser kam im Sommer 1966 auf den Markt und wurde mit nur geringen Änderungen bis 1982 gebaut.

Fiat Pininfarina Spider beim Motor Klassik Award 2017 zu gewinnen

Als Fiat das Modell im Herbst 1982 einstellen wollte, sprang Pininfarina in die Bresche und produzierte den schlanken Zweisitzer ebenfalls nur mit kleinen Retuschen noch drei Jahre weiter; die Autos wurden auch weiterhin über das Fiat-Händlernetz verkauft und betreut.

Aus praktischen Gründen bleiben wir daher meist bei dem prägnanten Begriff „Fiat Spider“ – Kenner wissen natürlich, dass bei einem 1984 gebauten Modell korrekterweise „Pininfarina Spidereuropa“ im Fahrzeugschein steht. Doch Namen sind Schall und Rauch; unser Spider jedenfalls macht das, was dieser Klassiker seit nunmehr 50 Jahren perfekt beherrscht: Er versorgt seinen Fahrer mit viel Bewegung an frischer Luft und zaubert ihm bei jeder Tour ein fröhliches Lächeln ins Gesicht.

Entdeckt hat unseren Spider nach langer Suche Spezialist Josef Tudisco vom Autohaus Winkler in Asperg, wo das rostfreie und ungeschweißte Auto gleich noch einmal gründlich durchgesehen und mit frischen Flüssigkeiten versehen wurde. Die H-Prüfung beim TÜV Süd war danach nur eine Formsache. Seither hat der Spider bereits einige Touren hinter sich gebracht, kürzlich hat ihn Kollege Michael Schröder nach Südfrankreich entführt, nachzulesen in Motor Klassik 1. Ganz ehrlich: Wir geben den Fiat Spider nur ungern wieder her.

Wenn Sie unseren Spider gewinnen möchten, müssen Sie lediglich wie in den Vorjahren an unserer Wahl zum Motor Klassik Award teilnehmen. Das Prozedere ist wie gehabt, allerdings haben wir die Baujahrbereiche bei den Klassikern des Jahres leicht modifiziert und bei der Kategorie „Museum des Jahres“ diesmal nur private Museen aufgeführt. Viel Spaß beim Wählen – unser Spider freut sich schon auf Sie!

So nehmen Sie teil

Um an der Leserwahl Motor Klassik Award 2017 teilzunehmen, müssen Sie nur diesem Link folgen und die Anweisungen auf Ihrem Bildschirm befolgen. Einsendeschluss ist der 8. Februar 2017.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung des Gewinns nicht möglich. Ansprüche aufgrund von Sachmängeln sind ebenfalls ausgeschlossen. Teilnehmen dürfen alle Personen über 18 Jahre, ausgenommen Mitarbeiter der Motor Presse Stuttgart und deren Angehörige. Und nun viel Spaß beim Wählen – und viel Glück!