Die Faszination Auto gipfelt für die meisten in der Anschaffung des eigenen Traumwagens. Wie gut, dass wir da mit unserer neuen Plattform www.motor-klassik.de die beste Hilfestellung geben können.

Wir haben ein bisschen umdisponiert, und ein neues Angebot für Oldtimer-Fans geschaffen. Die Homepage motor-klassik.de fungiert ab sofort als Marktplatz für Freunde automobiler Schmuckstücke. Von Blitzen über Pferde hin zu Sternen. Seit dem Benz Patent-Motorwagen Nummer 1 von 1886 ist viel Zeit vergangen, Automobilhersteller kamen und gingen, doch bis heute sind viele ihrer Kreationen erhalten geblieben. Wer heute einen Klassiker kaufen möchte, hat die Qual der Wahl. Motor Klassik hilft Ihnen beim Thema Oldtimer- und Youngtimer-kaufen mit dem eigenen Markt.

Dabei können Sie auf der neuen Plattform nicht nur in den Inseraten stöbern und selbst welche schalten, sondern auch auf die kompetenten Kaufberatungen aus der Motor Klassik-Redaktion zurückgreifen. Auf der gut übersichtitlich gestalteten Website finden Sie also alles rund um Old- und Youngtimer an einem Platz. Von der Beratung über den Kauf bis hin zum Verkauf.

Foto: Hans-Dieter Seufert Zählt seit Jahren zu den beliebtesten Oldtimern in Deutschland: Der VW Käfer.

Von der Hassliebe zur Legende

Was heute ein Alltagsfahrzeug ist, kann schon morgen ein gesuchter Oldtimer sein, man denke nur an den VW Käfer, den 2CV von Citroën und den Renault 4. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat es mehr als 2.500 Automobilhersteller gegeben, wie viele Fahrzeuge in diesem Zeitraum entstanden sind, lässt sich kaum noch rekonstruieren.

Es entstanden Klassiker und Legenden, Vergessene und Unvergessene – doch was macht ein Automobil besonders? Die Karosserie? Der Fahrer? Der Motor? Es liegt im Auge des Betrachters, eine persönliche Geschichte kann manchmal mehr Wert sein als alle PS der Welt. Einst war der Trabant mit einer Hassliebe zu den Bürgern verbunden, heute hat er eine treue Fangemeinde mit etlichen Fanclubs und Treffen.

Es gibt viele Gründe für einen Oldtimer

In Deutschland gilt ein Kraftfahrzeug als Oldtimer, das vor mindestens 30 Jahren erstmals in Betrieb genommen wurde, weitestgehend dem Originalzustand entspricht und der Pflege des kraftfahrzeugtechnischen Kulturgutes dient. Eine reichlich trockene Definition für Geschichte, Tradition und Kunst auf vier Rädern, die auch noch nach Jahrzehnten Sammlerherzen höher schlagen lassen. Die Entscheidung, einen Oldtimer zu kaufen, kann viele Gründe haben. Für die einen ist ein klassisches Automobil eine Wertanlage, für die anderen die Erfüllung eines Traums, wieder andere haben Spaß an der Restaurierung eines Scheunenfunds.

Foto: Arturo Rivas Selbst bei exklusiven Herstellern wie Aston Martin gibt es mal ein Tief in der Preiskurve. Da heißt es: Zuschlagen!

Viel Hubraum, viel Leistung, viel Blech

Dass nur in der deutschen Sprache geläufige Wort „Youngtimer“ steht für Automobile, die per Definition noch keine Oldtimer sind – sich aber auf dem besten Weg dahin befinden. Beliebt sind vor allem Autos, die viel fürs Geld bieten: Viel Hubraum, viel Leistung, viel Blech, viel Prestige – etwa eine Mercedes-Benz S-Klasse der 80er-Jahre oder 90er-Jahre. Im Bereich der Youngtimer ist ein geschicktes Händchen gefragt, noch können die Automobile zu moderaten Preisen erhältlich sein, im nächsten Moment sind sie zu gefragten Oldtimern geworden und entpuppen sich als lukrative Wertanlage. Also lieber jetzt einen Youngtimer kaufen – es gibt jede Menge mit viel Potential zu vergleichsweise günstigen Preisen. Selbst ein Ferrari oder Aston Martin ist irgendwann nur noch einen Bruchteil des ehemaligen Neupreises Wert, dann heißt es zuschlagen, bevor die Notierungen auf dem Preisschild wieder steigen.

Auf dieser spannenden Reise begleiten wir Sie nun mit der Plattform www.motor-klassik.de und wünschen viel Spaß beim Suchen & Finden.