hahaha, damit ist die verwandlung der AMS zu satiremagazin endgültig durchzogen...

"sportwagen"???

eigentlich hat hier jemand anderem die rolle der meckerer inne, jedes mal das ein auto als sportwagen bezeichnet wird, und nicht mindestens Lotus-kriterien erfüllt, und eigentlich bin ich der, der oft meint, sport- und rennwagen sind nicht dasselbe, usw.

aber diesmal, liebe redaktion, habt ihr wirklich ein ganzer vogelschwarm abgeschossen.

was ist denn bitteschön an dieses, naja, auto dran, das die bezeichnung "sportwagen" rechtfertigt?

sind es die roller-bremsscheiben, der allerweltmotor, dessen einbaulage, die galaktische 106 PS, die für ein gitterrohrrahmen nicht mal sooo leichte 1.200 kg, die länge in oberen mittelklassenbereich, das flache dach, das mit 1.38m nicht mal wirklich so flach ist, oder was???

reichen jetzt sportsitze, 18zöller und ein flaches dach um einen sportwagen auszumachen?

also, konsequenterweise ist dann ein MX-5 ein rennwagen, der M3 ist ein hypersportler, und alles darüber ist science-fiction...

...fachpresse, das ich nicht lache...