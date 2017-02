Die Firma MR Car Design hat sich den Ford Ranger vorgenommen und ordentlich aufgemotzt. Weitere fünf Zentimeter Bodenfreiheit und dicke Reifen heben die Insassen des Rangers ordentlich in die Höhe.

Das neuste Werk der Tuner MR Car Design ist ein aufgemotzter Ford Ranger. Der meistverkaufte Pick-up Deutschlands bekam von der Firma fünf Zentimeter mehr Bodenfreiheit geschenkt und kommt damit nun auf satte 28 Zentimeter. Auch deutlich breiter ist der Ranger geworden, durch 7,5 Zentimeter verbreiterte Kotflügel und pro Reifen 30 Millimeter dicke Spurplatten. Dank eines Sound-Boosters ist der Motorsound des Rangers nun unüberhörbar. Bei den Reifen bleibt es bei 18 Zoll Felgen, hinzu kommen aber neue Reifen mit den Maßen 285/60-18, wodurch nochmals zwei Zentimeter Höhe generiert werden.

Ford Lifestyle-Ranger von MR Car Designs

Marcel Reif tunt mit seiner Firma MR Car Design schon seit Jahren Autos. Der Ford Ranger bekam von ihnen ein so genanntes Lifestyle-Design spendiert. Das lässt sich auf alle Modelle ab 2015 anwenden. Der Pick-up soll damit alltagstauglich und nicht nur als Nutzfahrzeug gefahren werden. Vom Aussehen her hat sich beim Lifestyle-Ranger die Laderaumabdeckung geändert, die jetzt durch ein Alu-Riffelblech in mattschwarz pulverbeschichtet geziert wird, während die vorhandenen Chromteile teilweise schwarz foliert bzw. lackiert sind. Durch Chiptuning mit Box und Softwareoptimierung kann der Ford darüberhinaus auch noch schneller gemacht werden.