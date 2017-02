Neue Mercedes A-Klasse mit neuen Varianten

Seit 2012 ist die A-Klasse (intern W176) in Deutschland am Start und hat auf der MFA-Plattform (Modulare Frontantriebsplattform) noch die weiteren Mercedes-Modelle GLA, CLA sowie CLA-Shooting Break hervorgebracht darüber hinaus basieren aktuell noch der Infiniti Q30 sowie der QX30 auf dieser Plattform.

Neue Generation frisch erwischt 2:26 Min.

Foto: Christian Schulte So sieht die neue Mercedes A-Klasse aus. In Sachen Abmessungen legt das Modell nicht zu.

Mit der neuen Generation der A-Klasse wird die Anzahl der Varianten noch steigen – u.a. um eine Stufenheck-Version der A-Klasse, die für den chinesischen Markt interessant sein dürfte sowie um einen Mercedes GLB, der sich als kleiner SUV an der G-Klasse orientieren soll. Als Plattform für alle Modelle dient die neue MFA2-Basis. Sie soll das Fahrzeuggewicht nochmals um 50 Kilogramm reduzieren helfen und dazu die Karosserie steifer machen. Der Radstand der neuen Mercedes A-Klasse wächst um rund 2 Zentimeter, was den Passagieren zu Gute kommen dürfte.

Virtuelles Cockpit für die A-Klasse?

Diese dürfen sich dann selbstverständlich über ein neu designtes Interieur freuen, wobei die Frage im Raum steht, ob die großen Cockpit-Monitore aus der S- und E- und C-Klasse noch weiter nach unten durchgereicht werden. In der großen Ausprägung dürfte das nicht der Fall sein – die neue A-Klasse kommt mit virtuellen Cockpit à la VW Golf oder Audi A3 daher. Ob es in der Basisausführung nach wie vor analoge Instrumente geben wird, ist noch unklar.

Foto: Infiniti Auch der Infiniti QX30 (Bild) sowie der Q30 basieren auf der Mercedesplattform.

Neue A-Klasse wieder mit kleinen Motoren von Renault

Klar hingegen ist das Motoren-Konzept. Die kleineren Diesel-Aggregate werden auch in der neuen Generation wieder von Kooperationspartner Renault zugeliefert. Die Zweiliter-Selbstzünder werden von OM 654-Aggregaten ersetzt, wie sie in der neuen E-Klasse zum Einsatz kommen. Diese leisten 150 beziehungsweise 194 PS.

Foto: Hans-Dieter Seufert Als AMG-Version leistet die A-Klasse aktuell 381 PS - künftig soll es über die 400-PS-Marke gehen.

Bei den Otto-Motoren ist ebenfalls eine neuen Motorengeneration am Start. Die intern M254 genannten Antriebe (Nachfolger des M274) werden erst 2017 eingeführt. Sie verfügen nach wie vor über 2 Liter Hubraum, Direkteinspritzung und Aufladung – wobei auch E-Lader zum Einsatz kommen könnten. Neben dem A250 und der AMG 45-Version (über 400 PS) solle es auch bei der A-Klasse eine neue Power-Version eingeschoben werden. Leistungsausbeute: Rund 280 PS. Auch in Sachen Hybrid-Technik wird die A-Klasse aufgerüstet. Die rein elektrischen Reichweiten sollen bis zu 100 km betragen. Aufgerüstet wird auch in Sachen Getriebe. Hier wird das 7-Gang-Doppelkuplungsgetriebe durch eine Version mit neun Gängen ersetzt, die eine breitere Spreizung erlaubt und auch mehr Drehmoment verkraften kann.

Ansonsten soll die zweite Generation die Mängel der ersten aufarbeiten. Mehr Übersichtlichkeit, eine größere Kofferraumöffnung sowie mehr Platz im Fond sind angestrebt. Der Fahrer erhält ein hochwertigeres Cockpit, ein Head-up-Display und einen Touchscreen. Die neue Mercedes A-Klasse wird preislich so um die 25.000 Euro starten.