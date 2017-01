Unsere überwiegend deutschen Leser sollten sich an einer Nachricht über eine neue Norm eigentlich erfreuen können. Zumindest, wenn sie den landestypischen Klischees entsprechen wollen. In diesem Fall handelt es sich um eine Definition der verschiedenen Abstufungen autonomen Fahrens, herausgegeben von der internationalen Ingenieurs- und Automobilindustrie-Vereinigung SAE. Deshalb erfreuen jedenfalls wir als Fachmedium uns sehr daran.

Aufgebaut ist die Norm J3016 in sechs Stufen von 0 bis 5. Die ersten drei Abstufungen beschreiben dabei den Bereich, in dem der menschliche Fahrer in der Hauptsache das Regiment im Cockpit führt. Die Levels 3 bis 5 unterteilen dann das, was landläufig als autonomes Fahren verstanden wird: Hier übernimmt die Maschine mehrheitlich die Aufsicht. Schauen wir uns also an, was die jeweiligen Stufen voneinander unterscheidet.

Schlüsselbegriffe des autonomen Fahrens

Bevor wir uns den einzelnen Stufen widmen können, müssen wir drei Schlüsselbegriffe näher erläutern. Zunächst gäbe es da „Dynamic Driving Task“, zu deutsch: Dynamische Fahr-Aufgabe. Darunter fallen sowohl das Beschleunigen, Lenken und Bemsen, als auch die Überwachung des Fahrzeugs insgesamt und der Fahrbahn. Zudem gehören das Reagieren auf die Fahrsituation in Form von Abbiegen, Spurwechseln und dem zugehörigen Blinken (!) dazu. Richtungsbestimmung und Festlegung von Wegpunkten sind dagegen als strategische Manöver zu verstehen und gehören nicht zum „Dynamic Driving Task“.

Als nächste Vokabel wird von SAE der sogenannte „Driving Mode“ vorgegeben. Übersetzt lässt sich das etwa als „Nutzungskontext“ verstehen. Gemeint sind typische Szenarien, die wiederum Einfluss auf die „Dynamischen Fahr-Aufgaben“ haben. Also Hochgeschwindigkeits-Autobahnfahrten, Stau-Situationen oder Stadtverkehr. Je nach Kontext werden dem Fahrer schließlich andere Aufgaben abverlangt.

Zu guter Letzt bedarf „Request To Intervene“ noch einer Erläuterung. Dabei handelt es sich um eine Benachrichtigung (optisch oder akustisch), mit der ein automatisiertes System dem Fahrer signalisiert, er solle das Steuer (wieder) übernehmen.

Stufe 0: Keine Automation

Auf diesem Niveau wird vom menschlichen Fahrer eine Vollzeit-Performance verlangt. Das bedeutet, er ist für alle Aspekte des „Dynamic Driving Task“ verantwortlich. Einfach gesagt: Das klassische Autofahren, bei dem Sie selbst Hand anlegen.

Stufe 1: Fahrer-Assistenz

Bei Stufe 1 verfügt das Fahrzeug über Systeme, die dank gesammelter Informationen von außen, in bestimmten „Driving Modes“ Teilbereiche des „Dynamic Driving Task“ übernehmen können. Ein Beispiel dafür wäre der Notbremsassistent, der die Teil-Aufgabe des Bremsens in einem Gefahrenkontext übernimmt, dem Fahrer jedoch alle weiteren Aufgaben der Fahrzeugsteuerung überlasst.

Stufe 2: Partielle Automation

Hier kann das Auto schon mehrere Aufgaben gleichzeitig übernehmen. Wie etwa ein Stau-Pilot, der die Fahrbahnbegrenzung ebenso erkennt, wie die Geschwindigkeit und die Entfernung des Vordermannes. Auf Grundlage dieser Informationen ist das System in der Lage, innerhalb eines bestimmten „Driving Mode“ (hier: die Autobahn), das Fahrzeug zu beschleunigen, zu bremsen und zu lenken. Die Übernahme dieser Aspekte des „Dynamic Driving Task“ funktioniert allerdings nur innerhalb eines abgesteckten Rahmens. Etwa nur bis 60 km/h. Der Fahrer selbst muss dabei die Umgebung im Blick behalten und, sofern etwa höhere Geschwindigkeiten wieder möglich sind, das Steuer übernehmen.

Stufe 3: Bedingte Automation

Ab hier wird das System umfassender. Auf Stufe drei übernimmt das Fahrzeug selbst alle Aufgaben des „Dynamic Driving Task“ und führt entsprechend der Umgebungssituation beispielsweise auch Spurwechsel durch. Dabei gilt auf diesem Automations-Niveau aber die Annahme, dass der menschliche Fahrer jederzeit bereit ist, das Steuer zu übernehmen und damit angemessen auf ein „Request To Intervene“ reagiert. Weiterhin funktioniert das Stufe 3-System nicht in allen „Driving Modes“.

Stufe 4: Hohe Automation

Der wesentliche Unterschied zu Stufe 3 besteht darin, dass das System auch dann alle Aufgaben des „Dynamic Driving Task“ ausführt, wenn der Fahrer nicht auf ein „Request To Intervene“ reagiert. Im Notfall verlässt sich das System also buchstäblich auf sich selbst und folgt einer vordefinierten Strategie, wie etwa dem Bremsen bis zum Stillstand und Absetzen eines Notsignals.

Stufe 5: Volle Automation

Auf der höchsten Stufe wird schließlich ein System beschrieben, das in allen „Driving Modes“ alle Aufgaben des „Dynamic Driving Task“ übernimmt, jedoch von einem Menschen gesteuert werden kann.