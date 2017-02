Bislang gibt es die Alfa Giulia nur als Limousine. Ein Coupé-Kleid könnte der italienische Wagen aber auch gut tragen. Designer Rain Prisk hat sich an die Arbeit gemacht und ein Giulia Coupé am Computer entworfen.

Die australische „Motoring“ hatte berichtet, dass Alfa die Giulia auf dem Genfer Autosalon 2017 als Coupé vorstellen wird. Sie wäre ein Gegenspieler für BMW 4er, Mercedes C-Klasse Coupé und Audi A5. Es gab sogar schon einen Namen für sie: Giulia Sprint. Die Giulia als Coupé? Klingt nicht abwegig und sollte mit vertretbarem technischen Aufwand auch machbar sein.

Rain Prisk zeichnet Alfa Romeo Giulia Coupé

Ganz so schnell geht es jedoch nicht. Wir haben bei Alfa Deutschland nachgefragt, ob das Giulia Coupé im März in Genf aufläuft. „Aus Turin kam die Antwort, dass kein Coupé in Genf stehen wird“, schreibt ein Sprecher. Aber was nicht ist, kann ja in Zukunft noch werden.

Besonders die Verkäufe auf dem US-Markt könnte ein schnittiger Zweitürer ankurbeln. Die Amerikaner stehen neben Pickups und SUVs auf Coupés. In den USA bietet der italienische Hersteller bereits 4C als Coupé und Spider und die Giulia als Limousine an. Ein Großer Hoffnungsträger ist dort der SUV Stelvio.

Grafikkünstler Rain Prisk haben die Spekulationen in den Medien jedenfalls angeregt, die Giulia in ein Coupé zu verwandeln. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Vor allem mit dem 2,9-Liter-V6-Biturbo und 510 PS wäre die Giulia mit zwei Türen ein richtig sportliches Gefährt – eines, das BMW M4, Mercedes-AMG C 63 und Audi RS5 optisch ärgern könnte.

In unserer Fotoshow zeigen wir Ihnen ausgefallene Karosserie-Konzepte von Rain Prisk.