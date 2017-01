Anfang 2018 wird Audi die zweite Generation des Audi A1 auf den Markt bringen. Jetzt ist der Kleinwagen bei Wintertests in Skandinavien erwischt worden.

Neuer Audi A1 nicht mehr als Dreitürer

Trotz seiner Tarnung zeigt das Modell seine neue Frontpartie. Ein selbstbewusster großer Kühlergrill steht auch dem kleinsten Audi ins Gesicht geschrieben, ebenso schmale Scheinwerfer und große Lufteinlässe. Der vordere Überhang fällt kürzer aus, in der Länge legt der neue Audi A1 jedoch um einige Zentimeter zu. Trotzdem will das Modell insgesamt sportlicher erscheinen.

Wichtigste Änderung: Die Dreitürer-Variante wird es in Generation 2 nicht mehr geben – auch schon beim Plattformspender VW Polo soll der Dreitürer aus dem Programm fliegen. Ebenfalls auf der Abschussrampe: Die Dieselmotorisierung, da die Abgasnachbehandlung bei den Selbstzündern zu teuer geworden ist. Außerdem finden sich weder eine reine E-Variante noch ein Plug-in-Hybrid im Programm, lediglich ein Mild-Hybrid gilt als sicher.

Foto: Christian Schulte So wird der neue Audi A1 aussehen.

Audi S1 mit 250 PS und Allrad

In Sachen Motorisierung startet der neue Audi A1 beidem 1,0-Liter-Dreizylinder. Weiter geht es mit einem 150 PS starken 1,5-Liter als Vierzylinder. Statt des 192 PS starken 1,8 Liter-TFSI kommt ein Zweiliter mit 200 PS unter die Motorhaube. Im S1 leistet der Vierzylinder dann 250, im RS1 300 PS. Die letzteren beiden sind wieder mit Allrad erhältlich – unter Umständen gibt es 4x4 auch schon bei den schwächeren Motorisierungen. In Sachen Ausstattung dürften Drive Select mit adaptivem Fahrwerk, verbessertes LED-Licht sowie diverse Assistenzsysteme an Bord sein. Wenn der neue Audi A1 im Frühjahr 2018 auf den Markt kommt, beginnt die Preisliste bei 17.500 Euro.