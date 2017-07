BMW Z4 kommt nur noch mit Stofffaltdach

Der Prototyp trägt noch die klassische schwarz-weiße Tarnung, doch gibt er schon ein wichtiges Detail preis: Der neue BMW Z4 wird mit einem Stofffaltdach auf den Markt kommen. Das spannt sich, wie auf unseren exklusiven Bildern zu sehen ist, knapp über den Köpfen der Passagiere und bildet geschlossen einen kräftigen hinteren Abschluss.

Foto: Schulte So wird der neue BMW Z4 mit Stoffverdeck aussehen.

Das elektrisch betätigte Verdeck wird sich vermutlich hinter den Sitzen unter einer Abdeckung plan ablegen. Mit deutlich weniger Tarnung lassen sich jetzt auch schon Details des Hecks erkennen. Klar zu sehen sind die Rückleuchten. Ebenfalls jetzt schon zu erkennen: Der Kofferraumausschnitt, der flach erscheint und der fast waagerechte Deckel, der in einem kleinen Heckspoiler ausläuft. Nur noch leicht ist die seitliche Fensterlinie gewellt, die Kotflügel nur leicht ausgestellt. In der neuen Tarnstufe werden auch die starken Einzüge in den Flanken sowie Kiemen hinter den vorderen Kotflügeln sichtbar.

BMW Z4 M ist noch nicht bestätigt

Die Front des neuen BMW Z4 ist noch stark getarnt, allerdings scheint sich BMW beim neuen Z4 von dem expressiven Design des Vorgänger abzuwenden und eine klassischere Optik zu wählen. Erkennbar sind erste Details der unteren Lufteinlässe. Die Motorhaube mündet in einer flach stehenden Windschutzscheibe, sie scheint nur wenig konturiert. Ansonsten dürfte der Z4 das aktuelle Scheinwerfer-Design sowie die große steilstehende Niere aufweisen.

Technisch bedient sich der neue BMW Z4 aus dem BMW-Regal – er erhält die Achsen des aktuellen BMW M3 und soll dank Leichtbau-Materialien nur rund 1.400 Kilo auf die Waage bringen. Auch einen klassischen Reihensechszylinder wird es im Z4 M40i nach Angaben von BMW wieder geben. Hier kommt der bekannte 3,0-Turbo-Benziner (B58) mit wenigstens 326 PS zum Einsatz. Auch ein neuer aufgeladener Zweiliter (B48) ist im BMW Z4 sDrive30i vorgesehen. Eine reine M-Version ist noch nicht bestätigt, aber zu erwarten.

In die Kooperation mit Toyota bringt BMW Motoren und die Plattform ein. Im Gegensatz zum Z4 wird der Toyota, der vermutlich den legendären Namen Supra tragen wird, ein echtes Coupé mit festem Dach. Für den allradgetriebenen Toyota Supra steht als Antrieb aber kein Hybrid-System zur Verfügung, wie es immer kolportiert wurde. Die Modifikationen für die Plattform wäre schlicht zu teuer. Stattdessen kommen Vierzylinder mit zwei Liter Hubraum und 184 beziehungsweise 252 PS zum Einsatz. Vielleicht gibt es sogar den Top-Motor von BMW, einen 360 PS starker Reihensechszylinder.

Gebaut werden soll der neue BMW Z4 nach Informationen der „Kleinen Zeitung“ bei Auftragsfertiger Magna-Steyr in Graz. Auch die Toyota-Version soll dort von den Bändern rollen.