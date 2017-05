Erlkönig Dacia Duster (2017)

Der neueste Erlkönig zeigt noch nicht viel von der finalen Karosserie. Die Proportionen bleiben im Vergleich zum Vorgänger erhalten, auch die Bodenfreiheit. Es scheint, der hintere Türausschnitt verfügt in Generation 2 über eine leicht andere Form. Ansonsten wird der Dacia Duster neue Scheinwerfereinheiten und einen veränderten Grill im Stoßfänger aufweisen. Die Offroad-Insignien mit Unterfahrschutz und kräftigen Schwellern bleiben auch beim neuen Modell erhalten. Am Heck zeigen sich noch sehr kleine Leuchten, diese dürften in der Serie größer ausfallen.

Foto: Stefan Baldauf An der Hinterachse sind die Trommelbremsen zu erkennen.

Neuer Diesel für den Dacia Duster

Der Dacia Duster zeigt an der Hinterachse noch Trommelbremsen. Das legt den Schluss nahe, dass der neue Duster nicht auf der neuen CMF-Plattform von Renault/Nissan steht, sondern auf der aktuellen nur leicht modifizierten Plattform aufbaut.

Bei den Motorisierungen dürften ein neuer 1,2-Liter-Benziner im Angebot sein, der 1,5-Liter-Diesel fliegt zu Gunsten des 1,6-Liter-Selbstzünders mit mehr Power (130 PS) raus.

Dacia Grand Duster mit sieben Sitzen

Auch eine Siebensitzerversion mit einer dritten Sitzreihe wird es geben. Der Dacia Grand Duster kommt dann jedoch erst 2018 auf den Markt und erhält einen größeren Radstand. Er dürfte rund 20 Zentimeter länger (4,70 Meter) als der Fünfsitzer ausfallen, der ebenfalls von rund 4,30 auf 4,50 Meter deutlich zulegt. Während der Fünfsitzer sein Kofferraumvolumen auf rund 500 Liter erweitert, so dürfte der Siebensitzer mit mindestens 650 Liter aufwarten.