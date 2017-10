Mit drastischen Maßnahmen will der neue Ford-Boss den Autokonzern wieder in Schwung bringen, das kündigte Jim Hackett auf einer Investorenkonferenz am Dienstag (3.10.2017) an. Die geplanten Maßnahmen umfassen massive Kostensenkungen, eine überarbeitete Modellpalette sowie ein klare Fokusierung auf autonomes Fahren und Elektromobilität.

Hackett will die Ausgaben in den nächsten fünf Jahren um rund 14 Milliarden Dollar (12 Milliarden Euro) reduzieren, dabei sollen die Materialkosten um zehn Milliarden sinken und die Entwicklungskosten um vier Milliarden Dollar. Zudem soll das Modellangebot umgebaut und ausgedünnt werden. Ford will stärker in SUV und Pickups investieren und dafür bei kleineren Modellen auf die Bremse treten. Außerdem will Ford rund ein Drittel weniger Geld als bisher in klassische Verbrennungsmotoren stecken. Stattdessen soll mit diesem Geld die Elektroautoentwicklung weiter gefördert werden – zusätzlich zu einem bereits angekündigten 4,5 Milliarden Dollar schweren Förderprogramm.

Fields stolpert über Aktienkurs und Absatzschwäche

Die Gründe für den Wechsel an der Spitze des Unternehmens dürften der Aktienkursverfall sowie die sinkenden Marktanteile des US-Autobauers gewesen sein. Seit Fields Mitte 2014 den Chefposten bei Ford von Allan Mulally übernommen hat, ist der Kurs der Ford-Aktien um gut 40 % gefallen. Auch die Marktanteile sind deutlich gesunken.

Foto: Ford Fields verlässt nach 28 Jahren Ford.

Fields, 56, verlässt nach insgesamt 28-jähriger Karriere bei Ford das Unternehmen.

Nachfolger von Fields wurde im Mai der 62-jährige Hackett, der bislang in einer Tochtergesellschaft für die Entwicklung autonom fahrender Autos zuständig war.

Nach dem Weggang von Fields rücken zudem James Farley, Joe Hinrichs und Marcy Klevorn in die Ford-Führungsetage ein. Ersetzt wurde auch der leitende Kommunikationschef Ray Day. Sein Nachfolger wurde Mark Truby, der zuvor die Kommunikation von Ford im Raum Asien-Pazifik leitet und davor die gleiche Aufgabe in Europa innehatte.