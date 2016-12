Neues Cockpit für den Kia Picanto

Erstmals ist es unserem Fotografen auch gelungen, den Innenraum des neuen Kia Picanto zu fotografieren. Zwar noch getarnt, zeigt sich ein Dreispeichenlenkrad sowie ein modifiziertes Cockpit. Das Cockpitdach ist neu, die Rundinstrumente sind nicht mehr in Tuben platziert. Auch der Armaturenträge sowie die Mittelkonsole sind neu gestaltet worden.

Ansonsten wird der neue Kia Picanto an der Front und am Heck überarbeitet erscheinen. Scheinwerfer und Schürze erhalten ein anderes, dem aktuellen Style der Marke angepasstes Design. LED-Tagfahrleuchten halten Einzug, auch werden die Nebelscheinwerfer weiter nach oben in der Schürze verlegt. Ein Detail ist noch sichtbar, die hintere unter Fensterlinie steigt beim neuen Modell in einer Kurve leicht an. Wie schon beim aktuellen Modell wird es den den Kia Picanto in Deutschland als 4- und auch als 2-Türer geben. Weitere Details zu Motorisierungen und Ausstattungen sind noch nicht bekannt.