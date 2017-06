Frank Stephenson hat den britischen Sportwagenbauer McLaren auf eigenen Wunsch verlassen. Lange wurde kolportiert er wechsle zu Mini. Der dort vakante Designposten wurde aber durch Oliver Heilmer besetzt.

Auf Stephenson folgt bei McLaren jetzt Rob Melville als Designchef. Melville ist schon 2009 im McLaren-Design beschäftigt und hatte dabei am P1, dem 650S, dem 675LT und der neuen Sports Series mitgearbeitet. Er berichtet in seiner neuen Funktion direkt an McLaren-COO Jens Ludmann. Wohin es Stephenson zieht, ist derzeit noch unbekannt.