Neuer Opel Insignia-Kombi auch wieder als OPC-Version

Die Kombiversion des Insignia wird im Juli 2017 auf den Markt kommen und als Country Tourer im Offroadlook noch im September zu den Händlern rollen. Gleich zu wichtigsten Kennzahl des neuen Kombis: Das Ladevolumen steigt um 100 Liter auf 1.640 Liter. Zugänglich ist der Laderaum durch eine automatisch öffnend- und schließende Heckklappe, die per Sonsor gesteuert wird. Die Öffnungshöhe lässt sich programmieren. Der Platz zwischen den Radhäusern ist gewachsen, geiches gilt für die Länge des Ladeabteils. Sie nahm um 97 Millimeter auf bis zu 2.005 Millimeter bei vorgeklappter Rücksitzlehne zu. Eine im Verhältnis 40:20:40 geteilte Rücksitzlehne gibt es gegen Aufpreis. Das Umlegen der Rückbank funktioniert dabei per Tastendruck vom Kofferraum aus

Foto: Opel Der Opel Insignia Sports Tourer kommt im März 2017 auf den Markt.

In der Länge legt der Opel Insignia Sports Tourer leicht auf 4.986 Millimeter zu. Beim Design entspricht der Sports Tourer bis zur B-Säule der Schräghecklimousine. Die Fahrzeugseite charakterisiert die Opel-Sichel, die vom unteren Türbereich aus den Blick Richtung Heck lenkt. Der vom Rückspiegel ausgehende Chromstreifen zwischen Fenster und Dach zieht sich schwungvoll bis zu den LED-Heckleuchten und lässt den 1.483 Millimeter niedrigen Insignia Sports Tourer noch dynamischer aussehen. Die Dachreling ist in allen Ausstattungen serienmäßig. Die schlanken, etwas ausgestellten LED-Rückleuchten im Doppelschwingen-Motiv übernehmen den Look des Monza Concepts. Die neue Seitenlinie beschert den Fondpassagieren 31 mm mehr Kopffreiheit. Auf Wunsch gibt es ein großes Panorama-Sonnendach, das sich bis über die Köpfe der Fondpassagiere erstreckt. Zudem sind erstmals im Insignia die beiden äußeren Fondsitze beheizbar.

Wie schon die Limousine baut auch der Opel Insignia Sports Tourer auf der neuen „Global Epsilon“-Plattform von GM auf und ermöglicht dadurch einen vergrößerten Radstand und ein deutlich geringeres Gewicht. Damit soll der Kombi um bis zu 200 Kilogramm leichter ausfallen als der Vorgänger.

Foto: Carpix Das von uns erwischte Modell ist die OPC-Version, wie eine Plakette an der Seite zeigt.

Opel Insignia Sports Tourer mit 250 PS und Allrad

In Sachen Technik greift der Sports Tourer auf die Schräghecklimousine zurück. Im Innenraum wird so auch der Kombi über den Telematikdienst OnStar verfügen, Matrix-Licht und Headup-Display sind ebenso an Bord, wie Massage-Ledersitze. Angebotsgleicheit auch bei den Motoren. Hier gibt es Diesel-Motoren mit 1,6- bis 2,0-Liter Hubraum und einer Leistungsspanne von 110 bis 170 PS. Bei den Benzinern gibt es 140 bis 170 PS aus einem 1,5-Liter sowie einem Zweiliter. Gekoppelt sind die Motoren mit einem manuellen Sechsganggetriebe oder optional mit einem Achtgang-Automaten. Allrad ist zunächst nur für den Top-Benziner mit 250 PS verfügbar.

Foto: Carpix Die Kofferraumklappe des neue Opel Insignia Sports Tourer öffnet weit nach oben.

OPC-Modell bekommt keinen V6 mehr

Erwischt wurde der Opel Insignia Sports Tourer übrigens auch schon in der OPC-Version. Eine entsprechende Plakette an der Seite weist auf das Top-Modell hin. Der wird jedoch nicht mehr den V6-Motor erhalten, sondern den 340 PS starken Zweiliter-Vierzylinder bekommen. Angaben zu Preisen gibt es noch nicht.