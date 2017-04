Neuer Range Rover Evoque mit mehr Platz

Zunächst fällt auf, dass das Modell mit Radkastenverbeiterungen fährt, der Radstand jedoch gleich bleibt. Ein Hinweis darauf, dass da kommende Modell breiter ausfallen wird und für die hinteren Passagiere etwas mehr Platz bleibt. Auch am Heck gibt es etwas Augenfälliges. Die Auspuffendrohre sind in den Aussparungen der getarnten Heckschürze nicht zu sehen. Ein E-Modell also, auch weil die Tankklappe getarnt ist? Nein, der Prototyp wird von einem Turbodiesel befeuert.

Unklar ist es, ob es sich hier bereits um einen neuen Ingenium-Vierzylinder mit 2 Litern Hubraum und einer Leistung von rund 240 PS handelt oder aber um die Mild-Hybrid-Version mit einem Dreizylinder-Diesel und einem Elektro-Turbo sowie 48-Volt-Bordnetz. Beide Antriebe werden im neuen Evoque zum Einsatz kommen.