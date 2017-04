Und der Kleinwagen-SUV zeigt sich mit typischer Seat-DNA: scharfe Kanten, kräftige Sicken, verhältnismäßig kurze Überhänge. Dazu kommen noch große Reifen und eine leicht erhöhte Silhouette. So ist es auf der ersten Skizze von vor einigen Monaten zu sehen. Wie beim Ateca steigt die untere Fensterlinie im hinteren Bereich schwungvoll nach oben an und bildet eine starke C-Säule. Das Heck zeigt die dreidimensionalen Leuchten, wie sie von Seat bekannt sind, allerdings scheint der kleine SUV eine flacher anstehende Heckscheibe aufzuweisen.

Kleinwagen-SUV mit typischer Seat-DNA

Technisch wird sich der Seat-SUV aus demselben Baukasten bedienen wie der neue Ibiza: Der MQB A0 ist im Prinzip ein abgespeckter MQB (Audi A3, Seat Leon, VW Golf) mit reduzierten Abmessungen. Technisch sind Front- und Allradantrieb möglich, es stehen manuelle Fünf- und Sechsganggetriebe zur Verfügung, ebenso das Siebengang-DSG.

Foto: Guido ten Brink/SB-Medien Vorbild: Das neue Seat-Mini-SUV dürfte ungefähr so groß sein wie der Audi Q2.

Der Seat Arona wird am Seat-Stammsitz in Martorell entwickelt und produziert. Bereits am 23.3.2016 wurde der Baureihenname bei Europäischen Patentamt angemeldet, am 15.7.2016 offiziell eingetragen. Am 23.3.2017 nannte Seat erstmakls den Namen Arona offiziell in einer Mitteiltung.

Im Rahmen der Seat-Jahresbilanz-Konferenz sagte Seat-Vorstand Luca de Meo zum kommenden neuen Crossover „Dies sind sowohl für die Marke als auch für unser Stammwerk gute Nachrichten, da es sich bei den SUV derzeit um das Marktsegment mit dem größten Wachstum handelt. Für uns bedeutet dies einen weiteren großen Schritt nach vorne, da sich die SUV neben den Fahrzeugfamilien des Ibiza und des Leon zum dritten Standbein des Unternehmens entwickeln werden.“

Foto: Seat Der Seat Ateca wurde in Genf 2016 präsentiert und dürfte eine Blaupause für den kleinen Seat-SUV sein.

Arona wird in Martorell gebaut

Seat fertigt in Martorell künftig schon den technisch eng verwandten Audi A1. Auch der noch nicht finalisierte VW Polo-SUV könnte sich eine Produktionsstraße mit diesen beiden Modellen teilen. Damit besetzt der VW-Konzern mit vier Marken das hart umkämpfte Segment der Kompakt-SUV. Denn auch Skoda wird sein Scherflein zum SUV-Thema beitragen.

Während der Audi Q2 sicher das teuerste Modell in dem Quartett mit erwarteten rund 22.000 Euro sein dürfte, wird sich der Seat Arona unter 20.000 Euro einpreisen. Premiere feiert der Arona auf der IAA im September.