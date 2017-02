Seit Montag (31. Januar 201) kennt die Welt den neuen Seat Ibiza. Der spanische Kleinwagen rollt im Juni zu den Händlern. Ausschließlich mit vier Seitentüren und einer Kofferaumklappe. Den Dreitürer SC (Sportcoupé) baut Seat nicht mehr. Auch der Kombi ST (Sport Tourer), der bis Mitte letzten Jahres noch in der alten Generation produziert wurde, wird nicht ins Modellprogramm des neuen Ibiza aufgenommen.

Alter Ibiza Fünftürer mit Abstand am besten verkauft

Die nackten Zahlen verdeutlichen warum: 2016 verkaufte Seat in Deutschland 21.544 Exemplare des Kleinwagens. Fast zwei Drittel (65 Prozent) entfielen auf den Fünftürer. Das entspricht rund 14.000 Exemplaren. Der Anteil des Dreitürers lag bei 20 Prozent (etwa 4.300 Modelle). Der Kombi machte 15 Prozent aus (etwa 3.200 Modelle). Das ist die eine Seite der Medaille.

Die andere betrifft das Design und die neue Plattform MQB A0, auf der der Ibiza der fünften Generation steht. Die Außenfassade des Kleinwagens haben die Seat-Designer so gestaltet, dass der Ibiza aus manchen Perspektiven den Eindruck eines Dreitürers erwecken soll. So will man die Kundschaft mit Vorliebe zum Dreitürer halten.

Neuer Ibiza mit mehr Platz und größerem Kofferraum

Der Grund für das Kombi-Aus: Die A0-Version des Modularen Querbaukastens hat die Platzverhältnisse im Innenraum deutlich vergrößert. Damit nähert sich der neue Ibiza Fünftürer dem ST an (Sitzprobe). Das Kofferraumvolumen ist von 292 auf 355 Liter gestiegen. Beim alten ST passten 430 Liter hinten rein. Die Diskrepanz ist also nicht mehr so groß.

Hinzu kommt: „Viele haben den Ibiza ST gar nicht als Kombi wahrgenommen“, sagt ein Seat-Sprecher. Außerdem sei der Markt für A0-Fahrzeuge bis 2025 rückläufig, so die Analysen der Seat-Marktforscher. Mit diesen Erkenntnissen hat die Seat-Spitze beschlossen, sich nur auf den Fünftürer zu konzentrieren. Gleiches Spiel bei VW mit dem Polo. Eine Kehrtwende wird es nur für den Fall geben, wenn sich der Markt doch anders entwickeln sollte.

Und dann wäre da ja noch der neue Arona, der wie der Ibiza auf dem MQB A0 aufbaut. Der kleine Hochbeiner macht einen Kombi überflüssig. Ob das die Kunden auch so sehen? Die Verkaufszahlen des neuen Ibiza und des SUV werden es zeigen.