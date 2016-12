Die neu entwickelten Zubehöranbauteile lassen sich aber nicht nur an Neuwagen schrauben, auch alle älteren Modelle der McLaren Super Series lassen sich damit nachrüsten. Neben einem noch schärferen Look sollen die Anbauteile auch weiter an der Gewichtsschraube drehen, da sie alle aus ultraleichtem Kohlefaserverbundmaterial gefertigt werden.

Carbon für innen und außen

Neu im MSO-Angebot finden sich ein Kohlefaser-Heckdifusor, Außenspiegel-Füße aus Kohlefaser, vordere Kotflügel mit Entlüftungskiemen sowie eine Carbon-Fronthaube.

Der Innenraum lässt sich mit neuen Carbon-Einfassungen für die Lüftungsdüsen, einem Carbon-Alcantara-Sportlenkrad sowie verschiedenen Sichtcarbonabdeckungen aufwerten.