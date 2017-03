Um es in unsere Liste zu schaffen, waren im Februar 2017 78 oder weniger Neuzulassungen notwendig. Gerade so noch reingerutscht ist damit der Ssangyong Rexton. Der koreanische SUV verkaufte sich hierzulande damit aber besser als ein Mercedes SL oder ein Porsche Cayman.

Der Mercedes AMG GT konnt bei den Zulassungen knapp den Audi R8 ausbeschleunigen. Beide liegen aber auf einem Niveau mit Modellen wie dem Subaru Legacy, dem Seat Toledo oder dem Toyota Landcruiser. Der Lada Vesta als Neueinsteiger im Markt ist dagegen schon ganz nah dran am Ingolstädter Supersportwagen. Gleichstand herrscht bei den höchst unterschiedlichen Elektroautos Peugeot Ion und Tesla Model X.

Und bei Bentley ist der Bentayga auf dem besten Weg sich zum Bestseller im Programm zu mausern. SUV-Boom also auch bei den Luxusmodellen.

Ganz am Ende der Zulassungsliste finden sich mit nur einer Neuzulassung im Februar Modelle wie der Lexus LS, der VW Phaeton, der aston Martin Vanquish, der Ferrari 458, der Lotus Evora oder auch ein Porsche Carrera GT.

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf den deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten.