Auf welche Autos fahren die Deutschen am meisten ab? Wir haben die Neuzulassungsstatistik des Kraftfahrtbundesamtes. Hier die meistverkauften Modelle im April 2017 in Bildern.

Auch wenn der VW Golf in Europa bei den Neuwagenverkäufen im März hinter den Ford Fiesta zurückgefallen ist, bleibt der Wolfsburger in Deutschland eine Macht, an der keine wohl auf absehbare Zeit keiner rütteln wird. Auch im April steht der Wolfsburger wieder souverän an der Spitze der Neuzulassungsstatistik des Kraftfahrt Bundesamts (KBA). Mit auf das Teppchen gerückt ist im April aber die Mercedes C-Klasse, die sich Rang zwei holt, neuer Dritter ist der VW Tiguan.

Nach seiner Schwäche im Vormonat ist auch der VW Passat im Rennen um die Spitzenplätze wieder mit dabei. Im April holt er sich den vierten Platz, vor seinem Markenbruder Polo. Der Opel Astra ist vom Podestplatz im März auf Rang 7 im April zurückgefallen. Komplettiert werden die Top 10 durch die Modelle Audi A3 und Opel Corsa.

Fiat Ducato in den Top 10 - eigentlich

Bemerkenswert im April ist die Performance des Fiat Ducato, der als Nutzfahrzeug allerdings nicht in unserer Statistik auftaucht. Mit dem Start der Wohnmobilsaison konnte der Bus satte 4.784 Neuzulassungen auf sich vereinen, was zu einem Platz unter den Top 10 (Platz 10) gereicht hätte.

Mit dem Saisonstart der Wohnmobile erlebt auch der Fiat Ducato einen Höhenflug.

Der zulassungsstärkste Spanier und damit Importkönig steht mit dem Seat Leon auf Rang 12. der Skoda Octavia, der lange den Importtitel für sich beanspruchen konnte, landet im April nur auf Platz 14. Der Mini auf 16 ist der stärkste Brite. Der Fiat 500 landet, wenn man den Ducato außen vor lässt, als bestplatzierter Italiener auf Rang 24. Auf Rang 35 steht mit dem Hyundai Tucson der erste Koreaner, Platz 39 hält der Renault Mégane als zulassungsstärkster Franzose. Direkt dahinter folgt mit dem Nissan Qashqai der erste Japaner. Und der Dacia Sandero hat sich im April als Vertreter Rumänies bereits auf Rang 43 vorgearbeitet.