Auf welche Autos fahren die Deutschen am meisten ab? Wir haben die Neuzulassungsstatistik des Kraftfahrtbundesamtes. Hier die meistverkauften Modelle im Februar 2017 in Bildern.

An der Spitze der Neuzulassungen ist auch im Februar 2017 wenig Bewegung, aber knapp dahinter hat sich doch einiges getan. Hinter dem ewigen Ersten - dem VW Golf, stehen weiter der Passat und der Tiguan. Aber auf Rang 4 hat sich im Februar der Opel Astra vorgeschoben. Rang 5 konnte der Skoda Octavia, der damit höchstplatziertes Importmodell ist, erobern. Die weiteren Plätze in den Top 10 füllen der VW Polo, die Mercedes C-Klasse, die beiden Audi-Modelle A4 und A3 sowie der Opel Corsa.

3er wieder bestverkaufter BMW

Weit vorgerückt ist der BMW 3er, der jetzt auf Platz 11 steht und damit wieder der bestgerankte BMW ist. Der X1, der im Vormonat noch auf 7 stand, ist auf 32 abgerutscht. Auf Rang 18 hochgeklettert ist der Ford Kuga, direkt dahinter steht mit dem Nissan Qashqai der erste Japaner. Mit dem Seat Leon holt Spanien Rang 27, der Fiat 500 sichert Italien Platz 34. Einen Doppelschlag für Frankreich konnte Renault auf den Plätzen 40 und 41 mit dem Clio und dem Captur landen. Der koreanische Autobauer Hyundai füllt mit den Modellen i30, Tucson und i20 die Ränge 43, 46 und 47. Den 50. Platz im Februar belegt der Smart Fortwo.

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf den deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten.