Der italienische Neuwagenmarkt hat auch im zweiten Halbjahr 2016 seinen Schwung beibehalten. Nach 12 Monaten stiegen die Pkw-Neuzulassungen auf 1.824.835 Pkw, was einem Plus gegenüber dem Vorjahr von satten 15,82 % entspricht. Ganz oben in der Gunst der Italiener steht natürlich ein italienischer Autobauer – Fiat, die mit 381.514 Neuzulassungen auf einen Marktanteil von 20,9 % kommen. VW auf Rang zwei zeigt sich mit 139.049 Neuzulassungen und einem Marktanteil von nur 7,6 % schon deutlich abgeschlagen. Dritte Kraft in Italien ist Ford mit 124-250 Neuzulassungen und einem Marktanteil von 6,8 %.

Die Top 20-Bestseller setzen sich vorwiegend aus Kleinwagen, Kompaktmodellen und kompakten SUV zusammen.

Panda, Ypsilon und 500 L auf dem Podest

Die 3 bestverkauften Modelle in Italien kommen alle aus dem Fiat-Konzern. Ganz vorne steht weiter unangefochten der Fiat Panda. Dahinter laufen etwas abgeschlagen der Lancia Ypsilon und der Fiat 500 L ein. Auf den Plätzen 4 und 5 stören der Renault Clio und der VW Golf die italienische Harmonie, die auf den Rängen 6 bis 8 von weiteren Fiat-Modellen geprägt wird. Komplettiert werden die Top 10 durch den Ford Fiesta und den VW Polo. Als Neueinsteiger findet sich der Fiat Tipo auf Rang 15 wieder.

