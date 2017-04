Neuzulassungen nach Segmenten

Im März 2017 haben die Pkw-Neuzulassungen richtig Fahrt aufgenommen. Das KBA verzeichnete insgesamt 359.683 erstmals in den Verkehr gebrachte Autos, was einem Zuwachs von 11,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Frühjahrsstimmung sorgte auch in zahlreichen Segmenten für reichlich Verschiebungen auf den Podestplätzen. Zudem gibt es in fünf Segmenten neue Spitzenreiter.

Im Segment der Mittelklasse steht jetzt die Mercedes C-Klasse ganz vorne. Auf Rang zwei steht der Audi A4 und auf die Drei ist der BMW 3er gerutscht. Der Vormonatssieger VW Passat ist ganz runter vom Podest. In der Oberen Mittelklasse hat die Mercedes E-Klasse den A6 von Audi sowie den BMW 5er auf die Plätze verwiesen. In der Oberklasse dagegen konnte der BMW 7er deutlich die Spitze von der S-Klasse erobern. Der Schwabe steht auf Rang zwei, nun gefolgt vom Porsche Panamera. Der Audi A7 ist raus aus den Top 3.

Porsche 911 wieder an der Sportwagenspitze

Führungswechsel auch bei den Sportwagen. Zurück an der Spitze ist der Porsche 911. Im März gefolgt vom Ford Mustang. Vormonatssieger Audi TT erreicht nur Rang drei.

Getauscht haben bei den Utilities der VW Transporter und der VW Caddy die Plätze, wobei der T6 im März ganz vorne steht. Den dritten Rang holt sich der Citroen Berlingo.

Bei den Minis bleibt alles unverändert: VW Up vor Fiat 500 und Opel Adam. Ebenso bei den Kleinwagen, wo der VW Polo weiter vor dem Opel Corsa und dem Ford Fiesta steht, und bei den Kompakten, wo der VW Golf sich vor Opel Astra und Skoda Octavia behauptet.

Bei den SUV bleibt zwar der Ford Kuga vorn, dahinter schiebt sich im März aber der Opel Mokka. Neuer Dritter ist der BMW X1. Im Segment der Geländewagen führt weiter der VW Tiguan. Neuer Zweiter ist der Audi Q3 und stark auf Rang drei hat sich der Volvo XC60 geschoben. In den Van-Segmenten konnten die Ford-Modelle C-MAX und S-MAX jeweils den dritten Rang belegen.

Bei den Wohnmobilen ist zwar nicht bemerkenswert, dass erneut der Ducato vorne steht. Bemerkenswert ist allerdings, dass der Italiener im März auf 3.800 Neuzulassungen kommt. Hier schlägt voll der Wohnmobil-Saisonauftrakt durch.