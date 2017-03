Vom 14. bis zum 23. April 2017 blickt die Autowelt nach New York, wenn dort auf der International Auto Show die Tücher von den Weltpremieren gezogen werden. Wir haben schon die Highlights.

Als Highlight auf der New York Auto Show 2017 aus deutscher Sicht ist das Debüt der AMG-Power-Zwillinge GLC 63 und GLC 63 Coupé zu nennen. Erstmals bringt Mercedes in dieser Klasse ein echtes AMG-Modell an den Start und dann gleich mit 510 PS. Aber - der GLC 63 soll angeblich nur dem US-Markt vorbehalten bleiben.

Zwei Mal über 700 PS von Fiat-Chrysler

Reichlich Power bringt auch der Fiat-Chrysler-Konzern nach New York mit. Zum einen wäre da der Dodge Charger mit dem Beinamen Demon, der es auf gut 760 PS aus seinem Kompressor-V8 bringen soll und damit den Hellcat zum Kätzchen degradiert. Hellcat ist auch das Stichwort für die Jeep-Premiere. Hier wird der Grand Cherokee mit der 707 PS starken Hellcat-Maschine ins Rampenlicht rollen.

Aber auch die Japaner pflegen einen großen Aufschlag am Big Apple. Honda stellt die neuen Modelle der Clarity-Famile vor - eines mit reinem batterielektrischen Antrieb und ein weiteres mit einem Plug-In-Hybrid. Toyota bringt mit dem FT-4X Concept wohl ein wildes SUV-Konzept, zeigt den neuen Yaris für die USA und den neuen Van Sienna. Von der Honda-Tochter Accura wird der aufgefrischte TLX zu sehen sein, Nissan zeigt die Track Edition des GT-R für den US-Markt und Buick enthüllt den neuen Enclave.