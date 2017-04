Das Elektroauto-Startup Nio zeigt in Shanghai ein Siebensitzer-SUV mit Aluchassis und Allradantrieb. Der ES8 wird von zwei Elektromotoren angetrieben und soll 2019 auf den Markt kommen.

Elektro-SUV wurde von einem Münchener gezeichnet

Nio enthüllt während der Shanghai Auto Show sein neues Elektro-SUV ES8. Der Siebensitzer ist über fünf Meter lang, Karosserie und Chassis bestehen aus Aluminium. An Vorder- und Hinterachse treibt je ein Elektromotor die Räder an, damit hat der SUV Allradantrieb. Die Federung übernimmt eine Luftfederung. Das Design wurde unter Leitung von Kris Tomasson in München entwickelt, Nio beschäftgt dort 120 Mitarbeiter. Ab Ende 2017 sollen Kunden den ES8 bestellen können, die ersten Autos kommen Anfang 2018 zu den Kunden.

Geöffnet hat Nio die Bestellbücher für den elektrischen Supersportwagen EP9. Eines der zehn Exemplare kostet rund 1,4 Millionen Euro. Ursprünglich war eine Produktion von sechs Stück zum Preis von 1,1 Millionen Euro geplant.

Das chinesische Startup Nio betreibt unter anderem das Formel-E-Team Next EV und hat nach eigenen Angaben 2016 mit dem EP9 einen Rundenrekord auf der Nordschleife aufgestellt.