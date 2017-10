Eines der wichtigsten Kriterien bei Elektroautos ist deren Reichweite. Nissan hat in diesem Punkt jetzt beim Elektrotransporter e-NV200 nachgelegt. Dank neuer 40-kWh-Batterie bietet der Elektrotransporter jetzt über 60 Prozent mehr Reichweite. Bis zu 280 Kilometer (NEFZ-Fahrzyklus) können künftig mit einer Akkuladung zurückgelegt werden. Vorgestellt hat Nissan den e-NV200 mit neuer 40-kWh-Batterie auf dem Nissan Futures 3.0 Event im norwegischen Oslo. Die Ladezeit für den neuen Akku soll an konventionellen Haushaltssteckdosen 17 Stunden betragen. An einer Wallbox soll die Ladezeit auf 6,5 Stunden sinken. Steht ein Schnelllader zur Verfügung, so sollen nach 40 Minuten bereits wieder 80 % der Kapazität nachgeladen sein.

100 Kilometer mehr Reichweite

Da die Größe und das Gewicht der Hochvoltbatterie unverändert geblieben sind, ändert sich auch beim Ladevolumen (bis zu 4.200 Liter) und der Nutzlast (695 Kilogramm) nichts. Mit der fast verdoppelten Batteriekapazität können Kunden künftig pro Batterieladung mehr als 100 Kilometer weiter fahren als bisher. Damit eignet sich der e-NV200 nun ideal für Geschäftskunden wie Paketdienste und Lieferservices, um die wichtigen innerstädtischen Lieferungen zu 100 Prozent lokal emissionsfrei zu absolvieren.

Elektroantrieb bleibt unverändert

Beim Antriebsmotor gab es hingegen keine Veränderungen. Es bleibt beim 80 kW und 254 Nm starken Elektromotor. Damit soll der 1.555 Kilogramm schwere e-NV200 in 14,0 Sekunden von Null auf 100 km/h beschleunigen und eine Höchstgeschwindigkeit von 123 km/h erreichen können.

Der Nissan e-NV200 mit 40-kWh-Batterie lässt sich ab dem Jahresende als Kastenwagen, Kombi oder Evalia bestellen. Die beiden letzteren bieten 4 oder 5 Türen sowie 2,5 oder 7 Sitzplätze. Der Marktstart für den neuen Nissan e-NV200 mit größerer Batterie in Europa ist für April 2018 vorgesehen. Preise wurden noch nicht genannt. Aktuell kostet der Nissan e-NV200 als Transporter ab 24.635 Euro zuzüglich einer monatlichen Batteriemiete ab rund 87 Euro. Der Grundpreis der Pkw-Version liegt aktuell bei rund 31.706 Euro plus Batteriemiete.