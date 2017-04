Copzilla fährt seine Streifenrunden für die fiktionale Polizeibehörde Skyline Metro Police Department. Als Fahrzeugcodenummer trägt er die 23.

Um mächtig Eindruck auf böse Buben zu machen, hüllt sich der GT-R komplett in Schwarz. An der bespoilerten Front prangt ein zusätzlicher Rammbügel mit LED-Lichtelementen und einem fetten Lautsprecher sowie einer Sirene. Auch in den beiden Kühlergrills machen sich LED-Signalleuchten breit. Weitere Signaleinrichtungen finden sich an der Windschutzscheibe sowie auf dem Dach.

Beeindruckend ist auch der an einem langen Ausleger hängende, mächtige Heckspoiler mit seinen beiden Sützstreben, der wie der Diffusor im Untergeschoss natürlich auch LED-Signalleuchten trägt. Abgerundet wird der Auftritt des Nissan GT-R Police Pursuit durch mächtig verbreiterte Carbon-Radläufe, die mit 22 Zoll großen Spezial-Leichtmetallfelgen gefüllt wurden.

Am Nissan GT-R Police Pursuit hätte sicher auch Mad Max seine Freude gehabt.