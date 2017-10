Seit 2011 ist Nissan mit dem Elektroauto Leaf auf dem Markt. Und weil gerade bei E-Autos die Entwicklung rasend schnell voranschreitet, ist der Bestseller Leaf in einigen Punkten hinter die Konkurrenz zurückgefallen. Hier soll die Neuauflage, die für 2017 als Modelljahr 2018 kommen wird, deutlich aufholen, auch wenn sie an der sieben Jahre alten Technikplattform des Vorgängers festhält.

Bis zu 500 km Reichweite für den Leaf

Foto: Nissan Der neue Nissan Leaf soll aerodynamisch so geformt sein, dass seine Karoserie Null Auftrieb liefert.

Besonders in Sachen Reichweite soll der neue Nissan Leaf wieder vorne mitspielen. Die Batteriekapazität des Nissan Leaf steigt auf 60 kWh und soll so eine Reichweite von 350 Kilometern (NEFZ) ermöglichen. Später soll noch ein größerer Akku nachgeschoben werden, der bis zu 500 Kilometer möglich machen soll. Aktuell stehen dem Leaf maximal 30 kWh für bis zu 250 km zur Verfügung. Mehr gibt es auch in Sachen Leistung. Der Elektromotor leistet jetzt 110 kW, 30 mehr als bisher und kommt auf maximal 320 Nm (bisher 254 Nm). Den Spurt von Null auf 100 km/h absolviert der neue Nissan Leaf lautlos in 8,5 Sekunden. Die Japanvariante regelt bei 144 km/h ab, in Europa wird der Leaf bis zu 160 km/h schnell laufen dürfen. Power-Freunde dürfen sich auf die E-Plus-Variante des neuen Nissan Leaf freuen. Die kombiniert den größeren Akku mit einem 160 kW starken Elektromotor, ist aber auch rund 90 Kilogramm schwerer als das Basismodell.

Nissan Leaf Daten Länge 4.490 mm Breite 1.790 mm Höhe 1.540 mm Radstand 2.700 mm Spurbreite vorne / hinten 1.540/1.555 mm Bodenfreiheit 150 mm Luftwiderstand (c Wert) 0,28 Reifen 205/55R16 oder 215/50R17 Leergewicht (min) 1.535 kg Zulässiges Gesamtgewicht 1.765 - 1.795 kg Sitzplätze 5 E-Motor Maximale Leistung 110 kW (150 PS) Maximales Drehmoment 320 Nm Höchstgeschwindigkeit 144 km/h Batterie Typ Lithium-Ionen-Batterie Kapazität 40 kWh Reichweite 378 km (NEFZ) Ladezeit Haushaltsstecker 16 Stunden (3 kW) 22kWACLadestation 8 Stunden (6 kW) Laden bis zu 80% (Schnellladen) 40 Minuten

Neu gestalteter Innenraum

Beim Design lehnt sich die nächste Generation des Nissan Leaf beim Micra sowie der Tokio-Studie IDS Concept an. Damit wirkt er gefälliger und passt sich der neuen Markendesignlinie an. Im Zuge der Neugestaltung wird der neue Leaf 3,5 Zentimeter länger und etwas flacher. Das verleiht ihm dynamischere Proportionen und einen verbesserten cW-Wert. Nissan spricht von cW 0,27 und Null Auftrieb. Zudem sollen spezielle Aerodynamikelemente den Leaf spurstabiler machen.

Weitgehend neu gestaltet wurde auch der Innenraum. Nur noch die Klimabedieneinheit und Automatikwählhebel erinnern an den Vorgänger. Der Fahrer blickt auf einen analogen Tacho und ein flankierendes digitales Infodisplay, das über Ladezustand und Kraftfluss informiert. Das Infotainment mit sieben Zoll großem Touchscreen integriert Smartphones über Android Auto und Apple Carplay und stammt aus dem Micra. Fahrer und Beifahrer nehmen auf schicken Leder-Alcantara-Sitzen mit blau abgesetzten Ziernähten Platz. Die gut ausgeformten Wangen versprechen ausreichend Seitenhalt. Zudem sitzt man nun etwas tiefer als im alten Modell. Die Rundumsicht leidet aber unter der breiten C-Säule sowie der schmalen Heckscheibe. Abhilfe schafft da der digitale Rückspiegel, der auf Knopfdruck ein Kamerabild zeigt, das den toten Winkel fast gänzlich reduziert.

Kein volldigitales Cockpit im Nissan Leaf

Der Blick ins Cockpit überrascht: Statt auf volldigitale Instrumente wie beim Vorgänger fällt der Blick nun auf einen analogen Tacho. Daneben begrüßt den Fahrer ein digitales Display, das mit schicken Animationen über Ladezustand oder Kraftfluss informiert. Das Lenkrad unterscheidet sich nun kaum noch von anderen aktuellen Nissan-Modellen. Lediglich der Schalter für den autonomen Fahrassistenten ProPilot ist neu.

Klimaeinheit und Automatikwählknopf stammen jedoch noch von der ersten Generation des Nissan Leaf. Genau wie der Qualitätseindruck. In der Vorserienversion dominiert schwarzer Kunststoff der sich genauso hart und billig anfühlt wie er aussieht.Im Fond sitzt man ebenfalls etwas tiefer und wahlweise auch beheizt. Bein- und Kopffreiheit sind nicht schlechter als bei anderen Autos der Kompaktklasse. Der Platz im Kofferraum bleibt nahezu unverändert.

Nissan Leaf fährt teilautonom

Auch glänzt der Nissan Leaf mit autonomen Fahrfunktionen. Der sogenannte ProPilot im neuen Nissan Leaf kann im einspurigen Autobahnverkehr per Knopfdruck bis Tempo 160 die Steuerung von Lenkung, Gaspedal und Bremsen übernehmen und so den Fahrer im Kolonnenverkehr und in Staus unterstützen. Der ProPilot kann den Leaf auch alleine einparken

Foto: Nissan Beschleunigen, bremsen, anhalten mit nur einem Pedal - dem neuen E-Pedal.

Neu in der nächsten Generation Nissan Leaf ist auch das sogenannte E-Pedal. Das E-Pedal ermöglicht dem Fahrer mit nur einem Pedal zu beschleunigen, zu bremsen und anzuhalten. Das Nissan E-Pedal ist dabei das weltweit erste Ein-Pedal-System, mit der der Fahrer das Auto selbst an steilen Steigungen und Gefällen vollständig zum Stehen bringen, die Position halten und sofort wieder losfahren kann. Damit sollen sich bis zu 90 Prozent aller Fahrsituationen mit nur einem Pedal bewältigen lassen können.

Nissan Leaf ab 31.950 Euro

Download Nissan Leaf Preisliste (PDF, 0,63 MByte) Kostenlos

Ab Januar 2018 wird der neue Leaf zu haben sein. Zum Marktstart hat Nissan das Sondermodell Leaf 2.Zero Edition aufgelegt. Die limitierte Sonderedition ist ab sofort zu einer monatlichen Rate von 295 Euro bestellbar. Darin inbegriffen ist auch eine 22-kW-AC-Wallbox (3-phasig) fürs heimische Nachladen. Der Kaufpreis für den Leaf 2.Zero Edition beträgt 34.950 Euro. Wer mit einem normalen Leaf liebäugelt, muss sich auf einen Kaufpreis von 31.950 Euro einstellen. Eine Batteriemiete wird nicht mehr angeboten. Die ersten Fahrzeuge rollen Anfang 2018 zu den deutschen Kunden.