Mit einer neu entwickelten Mittelkonsole für Autos will Nissan das Ablenkungspotenzial eines Smartphones eliminieren. "Signal Shield" soll Ablenkungen verhindern und Unfälle durch Smartphones am Steuer reduzieren. Ein erster Prototyp des Signal Shield wurde jetzt in einem Nissan Juke verbaut.

Das Fach für das Smartphone befindet sich dabei in der Armlehne in der Mittelkonsole. Die Signalabschirmung greift dabei auf das Prinzip des Faradaykäfigs zurück - ein Drahtgeflecht um ein Objekt hält dabei elektromagnetischen Felder fern. Für das Smartphone bedeutet das, dass alle Signale wie Bluetooth- oder Wi-Fi nach dem Schließen des Deckels daran gehindert, das Smartphone zu erreichen. Smartphonenutzer könnten natürlich das Handy auch einfach ausschalten.