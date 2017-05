Für den noch stämmigeren Auftritt des Maserati Levante sorgen Kotflügelverbreiterungen an Vorder- und Hinterachse, die die Breite des Levante vorne um zehn und an der Hinterachse um zwölf Zentimeter auf 2,09 Meter hochschrauben. Zum achtteiligen Kit gehören auch Ansatzteile, die die Verbreiterungen an die serienmäßigen Front- und Heckschürzen adaptieren sowie neu gezeichnete Schwellerverkleidungen.

Die beiden Stoßfänger erhalten mit dem Esteso-Kit ebenfalls Updates. Die Frontschürze trägt einen Spoiler plus Spoilerschwert, die Heckschürze bekommt einen neuen Diffusoreinsatz spendiert. Die zusätzlich erhältliche Sicht-Carbon-Hutze für die Motorhaube lässt den Maserati noch sportlicher auftreten. Ebenfalls zu haben ist ein Sichtcarbon-Heckspoiler.

Bis zu 494 PS und 272 km/h

Den gewonnenen raum unter den verbreiterten Radläufen füllen 22 Zoll große Leichtmetallfelgen mit 295/30er Pneus vorne und noch mächtigeren 335/25er Reifen hinten. Die Felgen selbst setzen auf Y-Speichen und Zentralverschlussoptik. Abgerundet wird der neue Auftritt durch eine elektronische Tieferlegung der Luftfederung um 25 mm.

Novitec Maserati Levante Viel Carbon und knapp 500 PS

Den Wunsch nach mehr Leistung kontert Novitec mit Zusatzsteuergeräten für alle Motorvarianten. Damit erstarkt der serienmäßig Sechszylinder-Common-Rail-Turbodiesel von normal 275 PS auf 322 PS und 680 Nm Drehmoment. Für die ab Werk 250 PS starke Dieselvariante für den italienischen Markt gibt es ein Update auf 301 PS und 680 Nm Drehmoment. Zusätzlich bietet das Steuergerät eine weitere Soundoption für das serienmäßige elektronische Active Sound System der Auspuffanlage. Den Benziner im Levante S beflügelt die neue Software um 64 PS und 80 Nm. Mit seinen dann 494 PS und 660 Nm spurtet der Novitec Esteso in 4,8 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht maximal 272 km/h.