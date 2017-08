Novitec McLaren 570GT

Für den 3,8 Liter großen V8-Motor mit Biturboaufladung im McLaren 570GT bietet Tuner Novitec drei Leistungskits an. Jedes davon ist per Knopfdruck an der Armaturentafel aktivier- oder deaktivierbar.

Plus 76 PS für den Biturbo-V8

Foto: Novitec Ein Sportauspuff optimiert den Sound, der Heckspoiler ehöht den Abtrieb.

In der stärksten Leistungsstufe, die zusätzlich eine Hochleistungsauspuffanlage umfasst, steigt die Spitzenleistung des V8 um 76 PS. Simultan wächst das maximale Drehmoment um 92 Nm an. Damit produziert der V8 mit im McLaren 570GT maximal 646 PS bei 7.450/min und 692 Nm Drehmoment, die ab 6.250 Touren bereitstehen. Dementsprechend verbessern sich natürlich auch die Fahrleistungen des McLaren: Der Sprint auf Tempo 100 verkürzt sich auf nur 3,0 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit steigt auf 335 km/h. Die Serienversion mit nur 570 PS und 600 Nm Drehmoment kommt nur auf eine Spurtzeit von 3,4 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 328 km/h.

Die passende Untermalung zur gesteigerten Fahrdynamik liefert die Sportabgasanlage mit abgeschrägten Endrohren, die wahlweise aus Edelstahl oder Inconel gefertigt wird. Sportkatalysatoren sorgen für einen höheren Gasdurchsatz.

Um auch dem Auge zu schmeicheln, erhält der McLaren 570GT von Novitec neue Aerodynamikbauteile in Sicht-Carbon-Bauweise verpasst. Ein neuer Frontspoiler setzt am Bug einen optischen Akzent und erhöht zudem den Abtrieb an der Vorderachse. Der hintere Spoiler wurde so geformt, dass er sich von der Kontur her perfekt an die geschwungene Heckpartie anpasst. Auch hier soll natürlich zusätzlich mehr Downforce herausspringen.

Neu gezeichnete Seitenschwellerverkleidungen beruhigen den Luftstrom an den Flanken und lassen den McLaren gestreckter und niedriger wirken. Optimieren sollen sie auch die Anströmung an die Motorraum-Belüftungsschächte vor den Hinterrädern.

Mischbereifung in 20 und 21 Zoll

Abgerundet wird der sportlichere Auftritt des McLaren 570GT durch MC1-Schmiederäder aus dem Novitec-Programm. Für den Briten kombiniert der Tuner 20 Zoll große Felgen an der Vorderachse mit 21 Zöllern an der Hinterachse. Darauf werden vorne 235/30er Pneus gespannt, hinten drehen sich 305/30er Walzen. Speziell auf diese Rad/Reifen-Kombination abgestimmt sind die Sportfedern, die den Zweisitzer um ca. 30 Millimeter tieferlegen.

Auf Kundenwunsch veredelt Novitec auch das Cockpit des McLaren. Hier werden feinstes Leder und Alcantara in jedem gewünschten Farbton zu einem exklusiven Interieur verarbeitet.