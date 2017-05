90 Jahre Nürburgring - Feiern Sie mit!

Und zwar zusammen mit Motor Klassik im Rahmen der Nürburgring Classic. Die neue Veranstaltung geht am 16. Juni ziemlich genau 90 Jahre nach dem Eröffnungsrennen an den Start und bietet ein ungewöhnlich abwechslungsreiches Programm aus beinharten Rennen, spannenden Gleichmäßigkeitsläufen und sehenswerten Demofahrten.

Das Beste daran: Sie können mit Ihrem Klassiker live dabei sein, sich ein Wochenende wie ein waschechter Rennfahrer fühlen und die kurvenreiche Eifelstrecke selbst unter die Räder nehmen. Zum Jubiläum organisieren wir den Leserlauf „Sportscars & GT“, bei dem Sie am Freitag und Samstag insgesamt vier Mal auf der Nordschleife und dem Grand Prix-Kurs unterwegs sind, inklusive Startaufstellung, Grid-Walk und allem, was dazu gehört.

Foto: Frank Herzog Fahrerlager live erleben.

Was es nicht gibt, ist eine Wertung, schließlich verstehen wir uns als Gentleman-Driver und packen auch den Fahrer in einen stilechten Retro-Overall. Es geht um das Erlebnis, nicht um Meisterschaftspunkte, und wir wollen auch nicht das, was die Engländer unübersetzbar „character-building-moments“ nennen.

Vier Runden Nordschleife und selbst im Fahrerlager ankommen

Zugelassen zu dem Lauf sind Sportwagen und GT von 1950 bis 1986 mit Straßenzulassung oder roter Nummer, also keine reinrassigen Rennwagen. Was wiederum genau als Sportwagen oder GT gilt, legen wir großzügig aus – eine Sportlimousine wie den Jaguar MK II nehmen wir gerne ins Starterfeld auf.

Foto: Frank Herzog Auf die Piste mit dem eigenen Oldtimer.

Die Teilnahme am Leserlauf für zwei Personen kostet 399 Euro, darin enthalten sind zwei Wochenendkarten, der Overall, ein Parkplatz im Fahrerlager, alle vier Leserläufe sowie natürlich reichlich Kaffee im großen Motor Klassik-Zelt. Unbezahlbar ist das, was Sie erleben und mit nach Hause nehmen: echte Rennatmosphäre, Herzklopfen am Start, ein einmaliges Fahrerlebnis, die zauberhafte Atmosphäre nach der Rückkehr vom Leserlauf im Fahrerlager und die Freundschaft mit den Gleichgesinnten.

Anmelden können sich online unter mkl.to/ringclassic, bei mehr als 65 Nennungen entscheidet das Los. Wir sehen uns am Ring!