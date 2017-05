Mit gezielten Eingriffen an der Motorsteuerungssoftware steigt die Leistung des Zweiliter-Turbobenziners von 310 PS und 380 Nm auf satte 370 PS und 460 Nm.

Bei Fahrzeugen mit DSG-Getriebe werden zudem per Software Änderung an der Drehmomentbegrenzung, Anpassung der Drehzahl, Verlagerung der Schaltzeitpunkte, Verbesserung der Reaktionszeiten, Optimierung der Launch Control sowie ein optimierter Gangwechsel-Vorgang programmiert. Zusätzlich bietet O.CT Tuning für 2.0-TSI-Motoren ein Ölkühler-Kit an, welcher die Öltemperatur um bis zu 20° C senkt.

Die Leistungssteigerung auf 370 PS ist auch für den normalen GTI Clubsport mit 265-Basis-PS zu haben.