Eine amerikanische Immobilienagentur bietet derzeit das perfekte Aussteiger-Paket für Oldtimer-Fans und passionierte Schrauber an. Es gibt allerdings zwei Haken an diesem irren Angebot.

Würden Sie sich für 1,45 Millionen (kanadische) Dollar ein zwei Hektar großes Stück Land in British Columbia (Kanada) kaufen? Es gäbe ja so einiges, was man mit knapp eineinhalb Millionen anstellen könnte... Der Langweiler legt sie an, der Romantiker investiert in Geschenke für die Liebste, aber der Coolste von allen, kauft tatsächlich dieses Grundstück. Warum? Weil sich auf diesen zwei Hektar Land in Kanada mehr als 340 Autos, eine Werkstatt, eine Halle und ein Wohnhaus befinden.

Schatz oder Schrott?

Die eingangs erwähnten zwei Haken an der Geschichte sind also folgende: Sie müssten nach Kanada umziehen und die rund eine Million Euro auf der hohen Kante haben. Und obwohl manches Auto den Namen eigentlich nicht mehr verdient, liegen die geschätzten Werte der überwiegend amerikanischen Fahrzeuge zwischen 500 und 35.000 Dollar.

Foto: Century 21 Real Estate Man müsste es eigentlich live sehen, um es zu glauben. Dieses Grundstück mit der Sammlung von Mike Hall ist einfach irre.

Unter anderem finden sich dort ein 1927 Ford Model T, 1947 Mercury Ute, Dodge Coronet, Dodge Super Bee, Pontiac Beaumont SD und eine restauriertere 1968 Chevrolet Chevelle. Zu verdanken ist diese illustre Sammlung dem 60-jährigen Mike Hall, der sein Geld als Rock Scaler verdient hat. Also jemand, der Steinhänge - zum Beispiel an Straßen - absichert und von losem Gestein befreit. Durch seine Arbeit kam der ambitionierte Sammler quer durch Kanada und hat überall die Autos mitgenommen, die ihm so vor die Flinte kamen. Seit er zwanzig ist, geht er diesem Hobby nach, was die mittlerweile stattliche Sammlung erklärt. Das Grundstück dazu war passenderweise früher ein Schrottplatz.

In unserer Bildergalerie können Sie nun gerne virtuell über die zwei Hektar große Fläche streifen und entdecken, was sich dort so alles befindet. Danach entscheiden Sie, ob Sie nicht vielleicht doch nach Kanada umziehen möchten. Viel Spaß!