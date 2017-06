Neuer Mini-Design-Chef

Oliver Heilmer leitete seit dem 1. August 2016 als Präsident die 100-prozentige Tochter-Gesellschaft Designworks in Los Angeles (USA-Bundesstaat Kalifornien). Zuvor war er verantwortlich für das Interieurdesign bei BMW in München. Heilmer erwarf unter anderem das Cockpit des BMW X5. Seinen Posten tritt Heilmer am 1. September 2017 an, zu seinem Team gehören Christopher Weil (Exterior Design), Kerstin Schmeding (Colour und Material Design) sowie seit 1. Juni Christian Bauer (Interior Design). Heilmer berichtet direkt an BMW-Chef-Designer Adrian van Hooydonk.

Foto: BMW Holger Hampf leitet Dreamsworks nach dem Weggang von Heilmer.

Den Posten bei Dreamworks übernimmt Holger Hampf, der bereits von 2002 bis 2010 dort für das Produktdesign zuständig war und nach einer externen Position seit 2014 für User Interface Design bei Dreamworks verantwortlich ist.

Foto: McLaren McLaren-Designchef Frank Stephenson sollte ursprünglich Mini-Designchef werden.

Ursprünglich sollte den Posten bei Mini der McLaren-Designchef Frank Stephenson antreten. Allerdings, so heißt es intern, soll Stephenson sich „verzockt“ haben. Der britisch-amerikanische Designer hatte wesentlichen Anteil am Erfolg des Mini unter BMW-Regie: Er zeichnete den ersten New Mini, nachdem im Oktober 2000 der letzte Ur-Mini vom Band gelaufen war. Stephenson entwarf auch den BMW X5, bevor er 2002 zu Maserati wechselte. Weitere Stationen waren Ferrari, Fiat und Alfa Romeo, bevor er 2008 Designchef bei McLaren wurde.