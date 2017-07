Opel Insignia GSi Sports Tourer

Mit dem Comeback des GSi-Labels knüpft Opel an eine lange Tradition an. Bereits offitziell vorgestellt wurde der neue Opel Insignia in der Limousinenvariante im sportlichen GSi-Trimm. Die sortiert sich zwischen die Serienmodelle und eine noch kommende OPC-Variante ein.

260-PS-Turbo für den Kombi

Foto: Stefan Baldauf Opel bringt den Insignia GSi auch in der Kombivariante.

Offensichtlich wird es die GSi-Features künftig aber auch im Insignia Kombi Sports Tourer geben. Einen entsprechenden, nahezu ungetarnten Prototyp hat unser Erlkönigjäger jetzt auf Testfahrten erwischt. In Sachen Antriebstechnik sind beim Kombi keine Abweichungen zur Limousine zu erwarten. Hier wie dort wird ein Zweiliter-Vierzylinder-Benziner mit Turboaufladung für Vortrieb sorgen. Der bringt es auf eine Maximalleistung von 260 PS und stellt bis zu 400 Nm Drehmoment bereit. Allradantrieb und eine Achtgang-Automatik gibt es serienmäßig dazu. Für die Limousine hat Opel als Alternativmotorisierung bereits einen starken Diesel angekündigt. Auch der dürfte seinen Weg in dem GSi Sports Tourer finden.

Zum potenten Motor trägt der Opel Insignia GSi ein sportlicher abgestimmtes elektro-mechanischen FlexRide-Fahrwerk mit einer 10-mm-Tieferlegung. Zudem werden Bremsen und Lenkung neu abgestimmt.

Sports Tourer im Sport-Look

Opel Insignia GSi (2017) Sportversion mit 260 PS

Optisch setzt sich der Opel Insignia GSi Kombi wie schon die Limousine mit neuen Schürzen an Front und Heck in Szene. Die vorderen Lufteinlässe tragen Chromrahmen. Die Heckschürze deutet optisch einen Diffusor an und zeigt zwei chromgefasste Endrohre. Die angedeuteten Luftauslässe an den Seiten sind mit Reflektoren bestückt. Über der Heckscheibe macht sich ein großer Dachkantenspoiler breit.

Den Innenraum werten ein schwarzer Dachhimmel, Sportsitze mit integrierter Kopfstütze ein Sportlenkrad sowie Alupedale auf.