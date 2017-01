Der Frontbügel mit 60 Millimeter Rohrdurchmesser ist elastisch aufgehängt und gibt im Falle eines Aufpralles nach. Kostenpunkt: 398 Euro. So erspart sich der Besitzer des Mokka X die TÜV-Abnahme und die Eintragung in die Fahrzeugpapiere.

Passend dazu gibt es von Cobra Technology & Lifestyle mattschwarz beschichtete Schwellerrohre mit 80 Millimeter Durchmesser. Durch die integrierten Trittflächen soll an allen vier Türen das Ein- und Aussteigen leichter und sicherer werden. Der montagefertige Satz für beide Fahrzeugseiten ist für 565 Euro erhältlich.

Mattschwarz oder Chrom?

Als Alternative zur mattschwarzen Optik bietet Cobra Technology & Lifestyle die gleichen Komponenten für den Opel Mokka X auch in verchromtem Edelstahl an. In dieser Variante wird der ebenfalls mit EG-Typgenehmigung gelieferte Frontbügel für 472 Euro angeboten. Zur Montage von zusätzlichen Fernscheinwerfern am Frontbügel gibt es maßgeschneiderte Edelstahlhalter für die wahlweise Montage am 60 Millimeter starken Hauptbügel oder unten am 42 Millimeter starken Querrohr.

Die Schwellerrohre aus hochglänzendem Edelstahl mit schwarzen Kunststoff-Trittflächen unter allen Türen werden mit 754 Euro berechnet.