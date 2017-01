Pagani verabschiedete seine Fans aus dem alten Jahr mit einer Ankündigung. Auf dem Genfer Autosalon 2017 wird der Huayra sein Dach abstreifen und als Roadster auf dem Messestand des kleinen italienischen Sportwagenherstellers stehen. Dem Posting auf der eigenen Facebook-Seite fügte Pagani ein Teaserfoto an, das aber kaum etwas über den neuen offenen Supersportwagen verrät.

Foto: Pagani Mit einem wenig aussagekräftigen Foto teasert Pagani den Huayra Roadster an.

Pagani Huayra Roadster für mehr als eine Million Euro

So viel ist aber klar: Den Pagani Huayra Roadster treibt ein doppelt aufgeladener 6,0-Liter-V12 von Mercedes-AMG an. Im Topmodell BC entfesselt der Motor 800 PS und 1.100 Nm. Im Standard-Coupé leistet der Biturbo-V12 genau 730 PS und küsst mit 1.000 Nm den Antriebsstrang wach. Mit dieser Leistung schnalzt der Huayra in 3,3 Sekunden auf 100 km/h. Ähnliches dürfte auch der Roadster mit abnehmbaren Carbon-Dachteil leisten.

Wie im Coupé wird auch im Roadster ein sequentielles Siebenganggetriebe die Leistung an die Hinterachse transferieren. Das Trockengewicht des Huayra liegt bei 1.350 Kilogramm. Um diesen Dreh dürfte sich auch der Roadster bewegen – trotz notwendiger Versteifungsmaßnahmen der Karosserie. Die Abmessungen sollten sich, wenn überhaupt, im Millimeterbereich verändern. Das Coupé ist 1.169 Millimeter hoch, ohne Außenspiegel 2.036 Millimeter breit und 4.605 Millimeter lang.

Ein erlesener Kundenkreis soll den Pagani Huayra Roadster bereits gesehen haben. Der Preis dürfte bei über einer Million Euro liegen (Coupé: 1.061.480 Euro). Die Fertigung folgt von Hand, die Stückzahl ist limitiert.

