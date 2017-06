Auch 2017 wird den Rallye-Teilnehmer bei den Wertungsprüfungen Einiges abverlangt, denn jede Hundertstelsekunde zählt, um den Sieg bei einer Wertungsprüfung einzufahren. In der Regel sind die vorläufigen Ergebnisse (vorbehaltlich des Einspruchs von Teilnehmern) ein bis zwei Stunden nach der Wertungsprüfung online einsehbar. Die Ranglisten gibt es auch als direkten PDF-Download hier im Text.

WP1: Messe Offenburg

150 Meter in genau 22 Sekunden: Das ist die erste Wertungsprüfung der Paul Pietsch Classic 2017. Dr. Bernd-Wilfried Kießler und Wolfgang Fischer (Alfa Romeo Giulia Super) holen sich mit fünf Strafpunkten (entspricht fünf Hundertstelsekunden Abweichung von der Sollzeit) den Sieg. Zweite werden Michael Pelle und Heike Sarnow (Porsche 911 SC Sport) mit sieben Strafpunkten, auf Rang drei kommen Hans-Jörg Götzl und Katharina Schubert (Volkswagen 1600 TL) mit 9 Strafpunkten.

Download WP1: Messe Offenburg (PDF, 0,08 MByte) Kostenlos

WP2: MOSOLF Kippenheim

Bei der zweiten Prüfung (460 und 420 Meter in je 42 Sekunden) gewinnen Wolfgang und Fabian Michalsky (Alfa Romeo Giulia Nuova Rallye) mit 11 Punkten, dahinter kommen zwei Teams von Straßberger Driving Projects: Mark Straßberger und Klaus Gärtner (Ford Mustang Shelby 500 GT Eleanor) mit 21 und Heinrich und Alexandra Meier (Alvis Silver Eagle) mit 23 Punkten. Ebenfalls auf Platz drei fährt Team AUTOSTADT mit Tim Westermann und Alexander Voigt (Volkswagen Derby LS).

Download WP2: MOSOLF Kippenheim (PDF, 0,08 MByte) Kostenlos

WP3: Freiamt – Alpecin

Eine saubere und etwas verkopfte Prüfung: 100 Meter in 20 Sekunden und 1.620 Meter in 3,10 Minuten. Hier war etwas Rechnen angesagt. Ralf und Christine Thiehofe (Porsche 356 C) gewinnen mit 11 Strafpunkten, gefolgt von Christian Mehl und Janina Bauer (Ferrari 328 GTS) mit 13 Punkten. Dritte werden Bernd Ostmann und Dirk Michael Conradt (Volkswagen Typ 1 Stoll-Coupé) vom Team AUTOSTADT mit 16 Strafpunkten.

WP4: Neustadt, Hochfirstschanze

Die erste Wertungsprüfung mit null Strafpunkten: Christoph Paul und Juliane Brückmann-Paul (MG A) fahren die 300 Meter in exakt 37 Sekunden und erreichen damit Platz eins. Auf Platz zwei kommt Team ADAC mit Wolfgang und Fabian Michalsky (Alfa Romeo Giulia Nuova Rallye) mit 25 Punkten. Dahinter reihen sich Christian und Stefanie Deneke (MG Midget MK I) mit 30 Hundertsteln Abweichung ein.

WP Geheim 1: Hochfirstschanze

Bei einer geheimen Wertungsprüfung sind unvermittelt und überraschend 100 Meter in 15 Sekunden zurückzulegen. Mit nur 5 Strafpunkten holen sich Julian Kögeln und Aram Arboleda (Mercedes-Benz 300 SL Coupé) den Sieg. Platz zwei teilen sich Robert und Rebekka Hehn (Intermeccanica Indra) und Andreas Hornig und Tobias Reichle (Volkswagen 1303 LS Cabriolet) vom Team AUTOSTADT mit je 6 Punkten.

Download WP Geheim 1: Hochfirstschanze (PDF, 0,08 MByte) Kostenlos

WP5: Schonach – UNION Glashütte

80 Meter in 11 Sekunden: Das schaffen Christian Mehl und Janina Bauer (Ferrari 328 GTS) am besten. Sie gewinnen die Prüfung mit null Strafpunkten. Platz zwei teilen sich Uwe Brodbeck und Curt Bloss (Mercedes-Benz 300 SL Roadster) und Matthias und Werner König (Chevrolet Corvair Monza) mit einer Hundertstelsekunde Abweichung.

WP6: Hornberg DURAVIT