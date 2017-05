2013 kam der aktuelle Peugeot 308 auf den Markt, für Mitte 2017 erhält das französische Kompaktmodell ein Facelift. Die formalen Änderungen am Peugeot 308 konzentrieren sich auf die Front und das Heck. Das Gesicht des überarbeiteten Peugeot 308 wird von einem neuen Kühlergrill gekennzeichnet. Die Querlamellen entfallen zugunsten eines Wabenfüllung. Der Peugeot-Löwe wandert von der Haube in den Grill. In den Scheinwerfern wurden die LED-Tagfahrleuchten neu gezeichnet. Dazu gibt es eine neue Schürze mit großeren seitlichen Lufteinlässen und neu geformten Nebelscheinwerfern. Am Heck gibt sich die Facelift-Version lediglich durch neue Grafiken in den Rückleuchten zu erkennen.

Mehr Assistenzsysteme für den 308

Im überareiteten 308 wird auch das Angebot an Assistenzsystemen erweitert. Mit an Bord sind ein Notbremsassistent, ein aktiver Spurhalteassistent, ein adaptiver Tempomat, mit Stopp-Funktion in Verbindung mit Automatikgetriebe und mit Funktionsfähigkeit ab 30 km/h in Verbindung mit Schaltgetriebe. Dazu gibt es eine Rückfahrkamera und einen vollautomatischen Parkassistenten.

Smartphones können jetzt per Mirror Screen (kompatibel mit Mirrorlink, Android Auto und Apple Carplay) eingespiegelt werden. Die neue 3D-Navigation reagiert auf Sprachsteuerung.

Auf der Antriebsseite wurde der 180-PS-Diesel mit einer neuen Achtgangautomatik von Aisin gekoppelt. Gänzlich neu ist ein 130 PS starker Vierzylinder-Diesel. Neu entwickelt wurde zudem das manuelle 6-Ganggetriebe für die Dreizylinder-Benziner. Im Hinblick auf die aktuelle Abgasdiskussion hat Peugeot alle Motoren auf die künftige Euro 6c-Abgasnorm getrimmt.

In den Handel dürfte der aufgefrischte Peugeot 308 im Herbst kommen. Die Preise für den aufgefrischten 308 dürften bei rund 17.500 Euro starten.