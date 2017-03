Peugeot, Citroën und DS geben für ihre Modelle zusätzlich zum NEFZ-Wert nun einen zweiten Verbrauch an. Basis dafür sind Testfahrten mit 58 Modellen im realen Straßenverkehr, bei denen der Verbrauch mit einem portablen Messgerät ermittelt wurde. Die Verbrauchsrunde führte 23 Kilometer durch den Stadtverkehr, 40 Kilometer über die Landstraße und 30 Kilometer auf der Autobahn.

Geschätzter Real-Verbrauch für 1.000 Varianten

Von diesen Daten hat PSA die Verbrauchswerte für über 1.000 Varianten abgeleitet. Wer auf der Markenseite Karosserieart, Ausstattungsniveau, Motor, Getriebe und Reifentyp angibt, bekommt einen geschätzten Real-Verbrauchswert angezeigt.

Die Daten sind in sechs europäischen Ländern auf den jeweiligen Markenseiten abrufbar. Die Informationen sollen außer in Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien, Spanien und in der Schweiz bald auch in anderen Ländern zur Verfügung stehen.

In der Galerie haben wir die Real-Verbräuche für 24 Modelle von Peugeot, Citroën und DS zusammengestellt und mit den NEFZ-Werten verglichen.