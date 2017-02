Bislang gab es den Peugeot Partner in der Elektroversion nur als Nutzfahrzeug. Auf dem Genfer Autosalon wird der Hochdachkombi in einer rein elektrisch angetriebenen Pkw-Version präsentiert.

Als Peugeot Partner Tepee Electric soll das neue Elektromodell die Qualitäten des Hochdachkombis mit der Umweltfreundlichkeit eines Elektroantriebs verbinden.

Bis zu 170 km Reichweite

Der Partner Tepee Electric bleibt auch in der E-Version ein vollwertiger Fünfsitzer. Die drei Sitze der zweiten Sitzreihe können weiterhin umgelegt oder ausgebaut werden. Das Ladevolumen variiert so zwischen 1.350 und 3,000 Liter.

Angetrieben wird der Peugeot Partner Tepee Electric von einem 49 kW und 200 Nm starken Elektromotor über die Vorderräder. Die beiden Lithium-Ionen-Batteriepakete sitzen im Bereich vor den hinteren Radaufhängungen und kommen auf eine Gesamtkapazität von 22,5 kWh. Damit soll der Peugeot Partner Tepee Electric eine NEFZ-Reichweite von 170 km haben. An der Haushaltssteckdose soll die Ladezeit 12 bis 15 Stunden betragen, per CHADEMO-Schnellladdung sollen die Batterien in 30 Minuten auf 80 % geladen werden können.

Der Peugeot Partner Tepee bietet auf der Ausstattungsseite zwei Schiebetüren, eine fernbedien- und programmierbare Heiz-Klima-Funktion, ein Infotainmentpaket mit Touchscreen sowie eine Rückfahrkamera.

Auf den Markt kommt der neue Peugeot Partner Electric dann ab September. Preise wurden noch nicht genannt.