Im April feiert der Lada Niva seinen 40. Geburtstag, doch sein Erfinder Pjotr Prussow kann leider nicht dabei sein. Der russische Ingenieur starb im Alter von 75 Jahren. Seit 1970 arbeitete Prussow beim Auomobilkonzern Avtovaz, war dort von 1998 bis 2003 Chefkonstrukteur. Mit der Aufgabe einen Pkw zu entwickeln, der sich selbst über die maroden Straßen des russischen Hinterlands manövrieren lassen sollte, kreierte er den Lada Niva.

Mittlerweile wurden mehr als zweieinhalb Millionen Exemplare des Niva produziert, der auch in Deutschland eine eingeschworene Fan-Gemeinde hinter sich vereint. Nicht zuletzt, weil der 82 PS-Offroader als nahezu unzerstörbar gilt. Bestandteil der Mixtur: Permanenter Allradantrieb, komfortable Schraubenfedern, günstig in der Anschaffung (rund 10.000 Euro), einfach in der Wartung, hohe Wertstabilität und günstig im Unterhalt.

In unserer Bildergalerie zeigen wir Ihnen das automobile Erbe von Pjotr Prussow in Form der Gelände-Ikone Lada Niva. Oder wie er in Deutschland mittlerweile heißt: 4X4.