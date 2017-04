So einen Elfer sieht man nicht alle Tage. 1993 gebaut und seither unbenutzt. Läppische 10 Kilometer stehen auf dem Tacho. Doch die Optik hat es in sich – besonders im Cockpit.

51 Mal hat Porsche den 911 der 964er-Generation als RSR-Modell gebaut. 3,8 Liter Saugmotor, 350 PS und Turbo-Optik. Wem jetzt bereits das Wasser im Mund zusammenläuft, der sollte sich direkt ein Lätzchen umbinden, denn es kommt noch besser. Das Auktionshaus RM Sothebys bietet beim Villa Erba Sale am 27. Mai 2017 ein Exemplar an, dessen Originalzustand nicht originaler sein könnte. Das gute Stück wurde seit 1993 nur 10 Kilometer bewegt und ist somit quasi ein Neuwagen.

Natürlich gilt es bei einer derartig langen Standzeit einiges an Arbeit in den Zuffenhausener Klassiker zu stecken, doch die Mühe sollte es wert sein. Vorausgesetzt, der Elfer trifft den Geschmack des Käufers, denn die Ausführung ist... nennen wir es "speziell". Bodenständig gibt sich der silberne Lack, doch bereits die lila Felgen und die goldenen Bremssättel lassen erkennen, dass die Bestellung überaus individuell war. Innen wird es richtig heftig, dort dominiert die Farbe rot. Wobei "dominieren" fast schon untertrieben ist.

Mit zehn Kilometern auf der Uhr quasi ein Neuwagen. Doch wer seit 1993 nicht bewegt wurde, wird mehr als nur eine Wäsche brauchen.

Porsche 911 RSR für die Rennstrecke

Eigentlich war die RSR-Version des Porsche 911 (964) für die Rennstrecke gedacht, weshalb das Gewicht auf 1.120 Kilo gesenkt wurde. Neben dem Look spendierte der Porsche 911 Turbo auch die Bremsanlage. Eingesetzt wurde der schwäbische Renner seinerzeit beim ADAC GT Cup. Die Spitzengeschwindigkeit lag bei bis zu 280 km/h.

Wir sind gespannt, wie viel der Porsche 911 Carerra RSR 3.8 bei der Auktion erzielen wird. Denn so viel ist sicher: Wer mit echtem Kaufinteresse an den Comer See kommt, sollte den ganz großen Geldbeutel einstecken. In unserer Bildergalerie können Sie sich den Porsche im Originalzustand von allen Seiten anschauen.