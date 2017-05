Für Fans von ausgefallenem Autospielzeug gibt es ab Juni ein neues Lego Technic-Modell. Als Vorlage für den Bausatz dient eines der neuesten Modelle der legendären 911 Familie, der Porsche 911 GT3 RS. Werden alle 2.704 Teile richtig zusammengesetzt ergibt das ein 57 Zentimeter langes, 25 Zentimeter breites und 17 Zentimeter hohes Modell im Maßstab 1:10.

Lego-Porsche 911 GT3 RS in Lavaorange

Auf der Spielwarenmesse in Nürnberg stand der Porsche GT3 RS noch als Erlkönig in schwarz-weißer Folie getarnt. Das offizielle Modell erstrahlt nun in leuchtendem Orange und ist der Porsche-Lackierung „Lavaorange“ nachempfunden.

Der Lego-Bausatz begeistert mit zahlreichen Details wie dem verstellbaren Heckspoiler, den einzigartigen vorderen Radhausentlüftungen sowie funktionstüchtigem Porsche Doppelkupplungsgetriebe samt Schaltpaddles am Lenkrad. Highlight im Heck ist der Sechszylinder-Boxermotor mit beweglichen Kolben unter dem aufklappbaren Heckdeckel. Natürlich steht der Porsche auf Felgen im Original-Design mit RS-Emblem.

Lego-Porsche ist nah am Original

Auch der Innenraum des Lego-Renners ist nah am Original. Das Cockpit glänzt mit einem detailliertem Armaturenbrett und Rennsitzen. Im Handschuhfach verbirgt sich zudem eine einmalige Seriennummer mit der sich ab dem 1. Juni 2016 unter exklusive Inhalte auf der Lego-Homepage freischalten lassen. Darüber hinaus eben dem Modell enthält die Box ein umfangreiches Sammlerbuch mit exklusiven Hintergrundinformationen rund um die Entwicklung des Modells.

Zu haben ist der Porsche 911 GT3 RS von Lego seit 1. Juni 2016 im Onlineshop von Lego sowie in 13 ausgewählten Lego-Stores in Deutschland und Österreich. Ab 1. August 2016 ist der Bausatz für 299,99 Euro auch in den übrigen Handel.

Lego-Porsche im Crashtest

Der ADAC in München hat schon ein Exemplar und es auch gleich wieder kaputt gemacht. Der Lego-Porsche musste sich im sogenannten "Fun Test" der Computerzeitung c't im Crashtest bewähren. Mit 46 km/h ging es gegen die Barriere. Tja, er zerlegte sich in beinahe 2.704 Teile.

Auch der Crashtest-Dummy aus dem 3D-Drucker zerlegte sich in nahezu alle Einzelteile.