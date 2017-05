Netter Artikel, wenn es nicht eine Kehrseite der Medaille gäbe...



Sport Auto Ausgabe 11/2016, Seite 90:

"911 R - Sondermodell...VB 475.000,- EUR..."



Hier gegen böse Personen wettern, die extremen Profit mit seltenen Sportwagen machen, aber selber (oder zumindest mit einem Teil ihrer Verlagsgruppe) ~50 Euro einheimsen & zum Mittäter werden.

Rufen sie den netten Mann doch einmal an, evtl. gibt er ihnen ein Interview, seine Erreichbarkeit hat er gleich mitgeliefert.

Mir ist klar, dass er den PKW auch ohne ihre Announce veräußert hätte, aber in Anbetracht des Artikels wirken dessen Aussagen zumindest scheinheilig.

Sieht man immer öfter im Anzeigenteil: hier ein 911 R, dort ein 675LT & immer min. doppelt so teuer, wie der UVP.



Klar möchte Porsche nicht, dass ihre Autos zu Spekulationsobjekten werden, aber durch die Limiteirung können sie auch an der Preischraube drehen & zwar 8K Euro ggü. dem GT3RS - jetzt kann man dagegen halten, dass der R auch entwickelt werden musste. Aerodynamik ist abweichend, das Fahrwerk angepasst, Gang 7 aus dem Getriebe gedremelt werden, ein paar CFK-Teile mussten neu designt & gebacken werden! Daher sind 8k ein Schnapper!

Aber die Ingenieure werden eh bezahlt, der Fahrwerksprüfstand steht eh herum & die Industriepoolzeit auf dem Ring ist eh schon gebucht für andere Fahrzeuge. Außer ein bisschen Benzin im Erprobungsträger & selbigen, den man dann nach der Erprobung noch wirksam ins Museum stellen kann, zahlt Porsche kaum drauf. & Porsche ist wieder in den Medien, was auch das Interesse an den Basisfahrzeugen hochhält. Sonst könnte man ja zum Modellwechsel auch gleich 4S, GTS, Turbo, Turbo S, GT3, GT3RS, GT2, R & gleich noch die Hybrivarianten unisono vorstellen - so etwas macht kein Hersteller der Welt. Man muss ja auf jeder Autoshow weltweit eine Premiere vorstellen können...

Die Entwicklungskosten muss Porsche nicht mit den911x~8k Euro wieder erwirtschaften...das sind primär laufende Kosten. Die Limitierung rechtfertig den Aufpreis, den Gott und die Welt gerne zahlt & das Auto dann doch auomatisch zum Spekulationsobjekt macht.

Ich sehe da mindestens dolus eventualis beim Inkaufnehmen, dass es ein Spekulationsobjekt wird!





Nicht falsch verstehen, 95% ihrer Artikel sind klasse & ich werde SA weiter kaufen!

Aber vielleicht kriegen sie ihre Anzeigensparte ja dazu, solche Anzeigen wenigstens aus der SA heraus zu halten ;-)