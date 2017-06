Mit einem Werksleistungskit legt der 3,8-Liter-Biturbo-Boxermotor um 27 auf 607 PS zu. Das maximale Drehmoment des Sechszylinders wird mit 750 Nm angegeben. Damit soll der 911 Turbo S Exclusive Series in 2,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h sprinten. Die 200 km/h-Grenze fällt nach 9,6 Sekunden. In der Spitze erreicht der Sportwagen 330 km/h. Der Verbrauch soll unverändert bei 9,1 l/100 km liegen.

Auch optisch wird der 911 Turbo S Exclusive Series unverwechselbar. So trägt der Sonder-Elfer unter anderem eine Fronthaube, ein Dach und Seitenschweller aus Carbon. Die Heckansicht wird durch den Heckflügel des Aerokit-Turbo, das neue Heckunterteil, die Staulufthutze aus Carbon sowie die vierflutige Abgasanlage mit zwei Doppelendrohren aus Edelstahl in Schwarz charakterisiert. Haube und Dach tragen zusätzlich Sichtcarbon-Streifen. Die Kotflügel zieren Porsche Exclusive Manufaktur-Plaketten. Neben dem auffälligen Farbton Goldgelbmetallic wird das Fahrzeug in weiteren ausgewählten Exterieurfarben angeboten. Den Fahrbahnkontakt stellen schwarz lackierten 20 Zoll-Zentralverschlussräder her. Die Bremssättel der Keramik-Stopper tragen schwarzen Lack und goldene Schriftzüge. Zur Serienausstattung zählen zudem dasPASM-Fahrwerk, das Sport-Chrono-Paket, die Hinterachslenkung und der Wankausgleich PDCC.

Im Interieur wartet der Porsche 911 Turbo S Exclusive Series mit elektrisch einstellbaren Leder-Sportsitze, einem dachhimmel aus Alcantara, Carbon-Applikationen, beleuchteten Carbon-Einstiegsleisten sowie der auf der Beifahrerseite eingefasste Plakette mit der Limitierungsnummer auf. Goldfarbene Kontrastnähte, Logos und Zierstreifen runden den Innenraum ab.

Fast 55.000 Euro Exclusive-Aufschlag

Zum Auto bekommt der Kunde optional zudem einen exklusiv gezeichneten Titan-Chronographen sowie ein exklusives Leder-Gepäckset. Die Porsche 911 Turbo S Exclusive Series kostet ab 259.992 Euro. Der Verkauf startet am 8. Juni 2017. Den Porsche Design Chronograph 911 Turbo S Exclusive Series gibt es in Deutschland zu einem Preis ab 9.950 Euro. Die Uhr kann individuell beim Fahrzeugkauf konfiguriert und im Porsche Zentrum bestellt werden. Das fünfteilige Gepäckset kostet in Deutschland 5.474 Euro.

Ein Porsche 911 Turbo S von der Stange ist bereist ab 205.133 Euro zu haben.